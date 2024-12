Scheibe fällt von Einkaufszentrum auf die Straße

Von einem Einkaufszentrum in der Wiesbadener Innenstadt ist eine Scheibe auf eine vielbefahrene Straße herabgefallen. Wie ein Polizeisprecher am Abend sagte, wurde niemand verletzt. Die Scheibe hatte sich nach Angaben der Stadt Wiesbaden an einem verglasten Fußgängerübergang des Luisenforums gelöst. Eine Hauptverkehrsachse in der Wiesbadener Innenstadt musste vorübergehend voll gesperrt werden. Die Fahrbahn sei von Glassplittern gereinigt und das defekte Fenster abgesichert worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Am Abend war die Straße wieder frei.

