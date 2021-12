Schüler stirbt bei Unfall mit Lastwagen

In Hürth bei Köln ist ein Schüler am Dienstagnachmittag von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Die Unfallursache ist noch unklar

In Hürth bei Köln ist ein Schüler am Dienstagnachmittag von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 15-Jährige habe gegen 13.45 Uhr mit einem Rad eine Straße im Stadtteil Hermülheim überqueren wollen. An der Kreuzung gibt es eine Ampel. Ein 32-jähriger Lastwagenfahrer bog zur gleichen Zeit mit seinem Fahrzeug nach rechts ab. So sei es zum Zusammenstoß gekommen, bei dem der Schüler vom Sattelzug überrollt worden sei. Für den Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät. Der Junge starb noch an der Unfallstelle. herbeigerufene Rettungskräfte und ein Notarzt hatten noch versucht das Leben des Schülers zu retten, mussten jedoch seinen Tod feststellen.

Unfall mit Lkw: Beide Ampeln grün?

Warum der Lkw-Fahrer den Jugendlichen mit dem Fahrrad nicht gesehen hat, sei noch unklar, schreibt die Polizei in einer ersten Erklärung. Nach ersten Zeugenaussagen sollen beide Ampeln grün gezeigt haben.

Nach dem Unfall wurden Angehörige des Jungen von Notfallseelsorgern betreut. Auch die Polizeibeamten bekamen auf der Wache in Hürth Hilfe von einem Notfallseelsorger. Die Polizisten beschlagnahmten den Leichnam des Jungen und stellten das Fahrrad und den Lkw des 32-Jährigen als Beweismittel sicher. Ein spezielles Unfallaufnahme-Team der Polizei aus Köln wurde hinzugezogen, um die Unfallursache zu ermitteln. Es soll dafür Spuren sichern und den genauen Unfallhergang rekonstruieren.

Unfall mit Schüler: Lastwagen fuhr noch weiter

Die Polizei sperrte die Kreuzung weiträumig ab. Der Lkw-Fahrer hatte offenbar den Zusammenstoß mit dem Jungen nicht sofort bemerkt und war noch einige Meter weitergefahren, bis er den tonnenschwere Lastwagen anhielt. Der Bereich um die Kreuzung war für den Verkehr bis in die späten Abendstunden gesperrt.

