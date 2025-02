Schüsse an Schule in Örebro: Mindestens fünf Menschen angeschossen

Großeinsatz der schwedischen Polizei in Örebro: An einer dortigen Schule sind Schüsse gefallen und dabei mindestens fünf Menschen angeschossen worden, wie die Polizei auf ihrer Webseite (externer Link) mitteilt. „Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, sich fernzuhalten“, heißt es dort. Die Operation dauere an und „betrifft ein mutmaßliches schweres Gewaltverbrechen“, so die schwedische Polizei.

Schweden: Schüsse und Verletzte an Schule in Örebro

Nach Angaben der Polizei wurde an einer Schule in Västhaga, einem Stadtteil Örebros, geschossen. Wie schwer die Verletzungen der angeschossenen Personen sind, ist noch unklar. Laut der Behörde handelt es sich bei der Tat um versuchten Mord, Brandstiftung sowie ein verschärftes Waffenverbrechen. Ob es sich um einen Amoklauf handelte, dazu nahm die Polizei noch keine Stellung.

Wie die schwedische Zeitung Aftonbladet berichtet, soll es sich um die Risbergska-Schule handeln. Demnach sei um 12:33 Uhr Ortszeit ein Alarm wegen der Schüsse ausgelöst worden.

Amoklauf in Schweden? Öffentlichkeit soll sich von Schule fernhalten

Schülerinnen und Schüler seien aus Sicherheitsgründen in Schulen in der Nähe untergebracht worden, aber auch in der von dem Einsatz betroffenen Schule seien noch Schüler. Die Polizei warnt auch am Nachmittag eindringlich, dass die Öffentlichkeit von Västhaga fernbleiben solle. Ein Polizist sei jedoch nicht angeschossen worden. Das hatten zuvor einige lokale Medien berichtet.

Mehr in Kürze.