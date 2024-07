Nach Schüssen in der Schweiz: Polizei entdeckt drei Leichen

In der Schweizer Ortschaft Vétroz im Rhonetal sind am Morgen mehrere Schüsse gefallen. Wie Schweizer Medien berichten, sprachen Anwohner von sechs bis sieben Schüssen, die gegen 8 Uhr im Postgebäude des Ortes gefallen sein sollen. Daraufhin rückte die Polizei zu einem Großeinsatz aus, bei dem auch die Straße durch Vétroz gesperrt worden ist.

Später entdeckte die Polizei drei Tote in zwei verschiedenen Wohnungen im Ort, nähere Angaben zu den Hintergründen gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an, laut Polizei besteht aber keine Gefahr für die Bevölkerung. Auch die Durchfahrtsstraße in Vétroz ist wieder geöffnet. Am frühen Nachmittag soll es eine Pressekonferenz geben, bei der weitere Erkenntnisse präsentiert werden sollen. Die Gemeinde Vétroz liegt im französischsprachigen Teil des Kantons Wallis und hat rund 6000 Einwohnerinnen und Einwohner. (mit dpa)