Zwei Verletzte bei Schüssen in Berlin – Täter auf der Flucht

Zwei Männer wurden bei Schüssen in Berlin-Charlottenburg verletzt. Die Täter sind auf der Flucht. Auch das SEK war im Einsatz, könnte die Verdächtigen aber nicht finden.

Bei Schüssen in Berlin-Charlottenburg sind am Mittwoch zwei Männer verletzt worden. Nachdem die Täter flüchteten, kam es am späten Nachmittag zu einem Großeinsatz der Berliner Polizei. Schwer bewaffnet suchten Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in angrenzenden Häusern nach den Tätern. Den Tatort in der Dahlmannstraße sperrten sie weiträumig ab.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden die beiden Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Wie schwer sie verletzt sind, ist bislang unklar. Auch zu ihren Personalien machte die Polizei keine Angaben. Zu den Hintergründen der Tat waren zunächst keine näheren Informationen bekannt.

Schüsse in Berlin nach Auseinandersetzung auf der Straße

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es auf der Straße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gegeben haben, bei der mindestens eine Schusswaffe eingesetzt wurde. Mehrere Verdächtige sollen dann geflüchtet sein. Nach Angaben eines dpa-Fotografen lagen ein Baseball- und ein Eishockeyschläger auf der Straße.

Noch am Abend rückten die SEK-Kräfte laut der Sprecherin wieder ab. Doch die Polizei war weiterhin mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Beamten würden weiter nach den Verdächtigen suchen. Zeuginnen und Zeugen sollten befragt und Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

Zwei Großeinsätze in Berlin: Schüsse und Besuch von Netanjahu

Der Tatort, die Dahnmannstraße befindet sich in der Nähe des Adenauerplatzes zwischen dem Kurfürstendamm und dem S-Bahnhof Charlottenburg. Für die Berliner Polizei war es zu dem Zeitpunkt nicht der einzige Großeinsatz. Nur etwa 2,5 Kilometer entfernt, nahe dem Ku'damm und dem Bahnhof Zoo, trafen Beamte erste Sicherheitsvorkehrungen vor dem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Er ist zu einem Arbeitsbesuch in Berlin. Wie üblich gilt für ihn in der Hauptstadt die höchste Sicherheitsstufe. (mit dpa)