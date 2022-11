USA

07:33 Uhr

Schüsse in Virginia: Mehrere Menschen sterben in Supermarkt

Bei Schüssen in einem Supermarkt in den USA wurden mehrere Menschen getötet.

Mehrere Menschen wurden am späten Dienstagabend in einem Supermarkt in der US-Kleinstadt Chesapeake getötet. Auch der Schütze selbst soll tot sein.

Von Svenja Moller