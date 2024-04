Darf man mit Flip-Flops Auto fahren?

Im Sommer hat man nicht immer das beste Schuhwerk zum Auto fahren dabei. Aber ist es eigentlich erlaubt in Flip-Flops am Steuer zu sitzen – oder muss man mit Strafen rechnen?

Wenn die Temperaturen steigen und man die Tage öfter am See verbringt, hat man nicht immer Sneaker oder anderes festes Schuhe mit dabei. Manchmal kommt man darum in die Bredouille, mit Flip-Flops Auto fahren zu müssen. Aber darf man das eigentlich – oder sollte man notfalls lieber barfuß fahren?

Mit Flip-Flops Auto fahren: Ist das erlaubt?

In Deutschland gibt es, genauso wie in den meisten anderen europäischen Ländern, keine genauen Vorschriften dazu, mit welchen Schuhen man Auto fahren darf. Das schreibt der ADAC. Es ist also grundsätzlich nicht verboten, mit Flip-Flops Auto zu fahren. Dennoch sollte man vorsichtig sein. Im Falle eines Unfalls können locker sitzende Schuhe – genauso wie übrigens auch hohe Schuhe – zum Problem werden.

Missachtet ein anderer Autofahrer beispielsweise die Vorfahrt und kollidiert deswegen mit einem Auto, das jemand mit Flip-Flops oder anderen ungeeigneten Schuhen fährt, kann der Flip-Flop-Träger mit haftbar gemacht werden. Nämlich dann, wenn davon ausgegangen werden kann, dass er mit den richtigen Schuhen den Unfall hätte verhindern können. Da spielt auch keine Rolle, dass er selbst die Vorfahrtsverletzung gar nicht begangen hat.

Unfall mit Flip-Flops: Was sind die Konsequenzen?

Der ADAC weist auf ein weiteres Problem hin, das eintreten kann, wenn man mit Flip-Flops Auto fährt: Es kann nämlich passieren, dass die Vollkaskoversicherung nach einem Unfall mit ungeeigneten Schuhen wegen "grober Fahrlässigkeit" nur teilweise zahlt oder die Zahlung komplett verweigert.

Auch in der Straßenverkehrsordnung steht, dass Verkehrsteilnehmer sich stets so zu verhalten haben, "dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird." Im Falle eines Unfalls kann der Gesetzgeber darum trotzdem ein Bußgeld verhängen und bei einem Personenschaden sogar strafrechtlich verfolgen, auch wenn Flip-Flops beim Auto fahren nicht per se verboten sind. Wer mit Flip-Flops Auto fährt und in einen Unfall gerät, dem kann das ganze also teuer zu stehen kommen.

Welche Schuhe zum Auto fahren?

Flip-Flops und High-Heels gelten als eher ungeeignet zum Auto fahren. Aber was macht Schuhe aus, die man zum Auto fahren nutzen sollte? Der ADAC gibt hier den Tipp, sich für Schuhe zu entscheiden, die einem Halt und Sicherheit geben. Man sollte damit am besten nicht leicht von den Pedalen rutschen und die Schuhe sollten nicht zu breit sein, da man sonst versehentlich zwei Pedale auf einmal betätigen könnte. Außerdem sollte man möglichst auf Schleifen und andere Verzierungen verzichten, da diese sich sonst verfangen können.

Auch barfuß zu fahren ist übrigens nicht verboten, allerdings zeigte ein Test des Österreichischen Auto-, Motorrad- und Touring-Clubs (ÖAMTC), dass auch das Fahren komplett ohne Fußbekleidung gefährlich werden kann. Bei einer Vollbremsung kann man so nicht die erforderliche Kraft aufbringen.

Am besten hat man also im Sommer immer ein paar Sneaker im Kofferraum, in die man zum Auto fahren reinschlüpfen kann.