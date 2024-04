Pfändungstabelle 2024: So viel Geld dürfen Sie behalten

Wer Schulden hat, muss damit rechnen, dass eine Pfändung angeordnet wird. Aber es gibt klare Regelungen, wie viel Geld man behalten darf. Festgehalten wird dies in der Pfändungstabelle.

Ganz gleich ob größere finanzielle Anschaffungen oder monatliche Beträge über die man den Überblick verloren hat - Schulden sind in der heutigen Zeit schnell angehäuft. Dem Bundesamt für Statistik zufolge hatte im Jahr 2022 eine überschuldete Person in Deutschland im Schnitt 30.940 Euro Schulden. Das sei das 26-fache des durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommens aller durch Schuldner- und Insolvenzberatungssstellen beratenen Personen in Deutschland gewesen. Wer Schulden hat, kann auch schnell in die Situation kommen, dass eine Lohn- oder Gehaltspfändung angeordnet wird. Alles darf dann jedoch nicht gepfändet werden. Wie viel Geld Sie behalten dürfen, sollte ein solcher Fall eintreten, regelt die Pfändungstabelle.

Übrigens: Wer Bürgergeld bekommt und Schulden hat, kann sich unter gewissen Umständen auch an das Jobcenter wenden. Denn das Jobcenter übernimmt bestimmte Schulden. Bei Schulden empfiehlt es sich zudem, ein sogenanntes P-Konto einzurichten.

Was ist eine Lohnpfändung und welche Rolle spielt die Pfändungstabelle?

Die Lohn- oder auch Gehaltspfändung ist in Deutschland eine Art Zwangsvollstreckung, die sich auf das Einkommen, wie Lohn, Gehalt, aber auch Rente, Krankengeld oder Arbeitslosengeld erstrecken kann. Sie kann in verschiedenen Situationen eintreten. Diese sind laut der Verbraucherzentrale NRW und der Caritas folgende:

Privatinsolvenz (Verbraucherinsolvenzverfahren): Im Rahmen eines Privatinsolvenzverfahrens kann es zur Lohnpfändung kommen, um die Schulden beim Gläubiger abzutragen. Hierbei wird ein Teil des Einkommens des Schuldners direkt an den Insolvenzverwalter überwiesen, der die Verteilung an die Gläubiger vornimmt. Nichtbegleichung von Schulden: Wenn jemand seine rechtmäßigen Schulden nicht begleicht und der Gläubiger nach erfolglosen Mahnverfahren einen vollstreckbaren Titel (beispielsweise ein Urteil oder einen Vollstreckungsbescheid) erwirkt, kann der Gläubiger eine Lohnpfändung beantragen. Dies geschieht, indem der Gläubiger beim zuständigen Gericht einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss erwirkt, der dann dem Arbeitgeber des Schuldners zugestellt wird. Unterhaltsforderungen: Bei Unterhaltsforderungen, beispielsweise für Kinder oder ehemalige Ehepartner, kann ebenfalls eine Lohnpfändung angeordnet werden, wenn der Unterhaltspflichtige seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Steuer- und Sozialversicherungsschulden: Auch öffentliche Kassen, wie das Finanzamt oder die Sozialversicherungsträger, können bei ausstehenden Schulden eine Lohnpfändung veranlassen.

Gläubiger werden immer dann versuchen, Einkommen zu pfänden, wenn vermutet wird, dass das Einkommen eines Schuldners über den gesetzlichen Pfändungsfreigrenzen liegt. Auf der Grundlage eines Vollstreckungstitels wird der Gläubiger laut der Caritas beim Gericht einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss (PfÜb) beantragen. Dieser wird dann an einen Drittschuldner zugestellt - also die Stelle, von der Sie Ihr Einkommen erhalten. Dabei kann es sich beispielsweise um Ihren Arbeitgeber handeln, der nun dazu verpflichtet ist, den pfändbaren Anteil Ihres Nettoeinkommens an den Gläubiger zu überweisen.

In diesem Zusammenhang kommen dann auch die Pfändungstabelle und die Pfändungsfreigrenzen ins Spiel. Die gesetzliche Pfändungsfreigrenze ist der Teil des Einkommens, der nicht für die Schuldentilgung herangezogen werden darf. Diese Grenze soll laut dem Bundesjustizministerium sicherstellen, dass der Schulder trotz seiner Schulden ein Mindesteinkommen zur Verfügung hat, um seinen Lebensunterhalt und den seiner Familie zu decken. Die Höhe der Freigrenze hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Höhe des Einkommens aber auch die Anzahl der Unterhaltsberechtigten.

In der Praxis bedeutet dies, dass das Einkommen bis zu einem bestimmten Betrag vollständig geschützt ist und alle Beträge, die darüber hinausgehen, bis zu einer gewissen Höhe nur teilweise gepfändet werden können. Die genauen Beträge werden jährlich in der Pfändungstabelle des Bundesjustizministeriums veröffentlicht.

Pfändungstabelle 2024: So viel Geld dürfen Sie behalten

Wir haben im Folgenden die Daten des Bundesjustizministeriums gesichtet und die Pfändungsfreigrenzen für das Arbeitseinkommen aufgelistet. Die Tabelle gilt vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 und richtet sich nach dem monatlichen Netto-Arbeitslohn. Bei den Tabellenspalten mit "Personen" im Titel handelt es sich um die Anzahl der Personen, für die ein Schuldner unterhaltspflichtig ist. Dies können Kinder, Ehepartner, die nicht berufstätig sind, aber auch Ex-Ehepartner und in bestimmten Fällen auch die Eltern des Schuldners sein.

Generell gilt: Je mehr unterhaltsberechtigte Personen ein Schuldner hat, desto höher ist der Betrag des Einkommens, der vor der Pfändung geschützt wird.

Nettolohn (€) Pfändbarer Betrag (€) für 0 Personen 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 und mehr Personen bis 1.409,99 - - - - - - 1.410,00 - 1.419,99 5,4 - - - - - 1.420,00 - 1.429,99 12,4 - - - - - 1.430,00 - 1.439,99 19,4 - - - - - 1.440,00 - 1.449,99 26,4 - - - - - 1.450,00 - 1.459,99 33,4 - - - - - 1.460,00 - 1.469,99 40,4 - - - - - 1.470,00 - 1.479,99 47,4 - - - - - 1.480,00 - 1.489,99 54,4 - - - - - 1.490,00 - 1.499,99 61,4 - - - - - 1.500,00 - 1.509,99 68,4 - - - - - 1.510,00 - 1.519,99 75,4 - - - - - 1.520,00 - 1.529,99 82,4 - - - - - 1.530,00 - 1.539,99 89,4 - - - - - 1.540,00 - 1.549,99 96,4 - - - - - 1.550,00 - 1.559,99 103,4 - - - - - 1.560,00 - 1.569,99 110,4 - - - - - 1.570,00 - 1.579,99 117,4 - - - - - 1.580,00 - 1.589,99 124,4 - - - - - 1.590,00 - 1.599,99 131,4 - - - - - 1.600,00 - 1.609,99 138,4 - - - - - 1.610,00 - 1.619,99 145,4 - - - - - 1.620,00 - 1.629,99 152,4 - - - - - 1.630,00 - 1.639,99 159,4 - - - - - 1.640,00 - 1.649,99 166,4 - - - - - 1.650,00 - 1.659,99 173,4 - - - - - 1.660,00 - 1.669,99 180,4 - - - - - 1.670,00 - 1.679,99 187,4 - - - - - 1.680,00 - 1.689,99 194,4 - - - - - 1.690,00 - 1.699,99 201,4 - - - - - 1.700,00 - 1.709,99 208,4 - - - - - 1.710,00 - 1.719,99 215,4 - - - - - 1.720,00 - 1.729,99 222,4 - - - - - 1.730,00 - 1.739,99 229,4 - - - - - 1.740,00 - 1.749,99 236,4 - - - - - 1.750,00 - 1.759,99 243,4 - - - - - 1.760,00 - 1.769,99 250,4 - - - - - 1.770,00 - 1.779,99 257,4 - - - - - 1.780,00 - 1.789,99 264,4 - - - - - 1.790,00 - 1.799,99 271,4 - - - - - 1.800,00 - 1.809,99 278,4 - - - - - 1.810,00 - 1.819,99 285,4 - - - - - 1.820,00 - 1.829,99 292,4 - - - - - 1.830,00 - 1.839,99 299,4 - - - - - 1.840,00 - 1.849,99 306,4 - - - - - 1.850,00 - 1.859,99 313,4 - - - - - 1.860,00 - 1.869,99 320,4 - - - - - 1.870,00 - 1.879,99 327,4 - - - - - 1.880,00 - 1.889,99 334,4 - - - - - 1.890,00 - 1.899,99 341,4 - - - - - 1.900,00 - 1.909,99 348,4 - - - - - 1.910,00 - 1.919,99 355,4 - - - - - 1.920,00 - 1.929,99 362,4 - - - - - 1.930,00 - 1.939,99 369,4 - - - - - 1.940,00 - 1.949,99 376,4 4,98 - - - - 1.950,00 - 1.959,99 383,4 9,98 - - - - 1.960,00 - 1.969,99 390,4 14,98 - - - - 1.970,00 - 1.979,99 397,4 19,98 - - - - 1.980,00 - 1.989,99 404,4 24,98 - - - - 1.990,00 - 1.999,99 411,4 29,98 - - - - 2.000,00 - 2.009,99 418,4 34,98 - - - - 2.010,00 - 2.019,99 425,4 39,98 - - - - 2.020,00 - 2.029,99 432,4 44,98 - - - - 2.030,00 - 2.039,99 439,4 49,98 - - - - 2.040,00 - 2.049,99 446,4 54,98 - - - - 2.050,00 - 2.059,99 453,4 59,98 - - - - 2.060,00 - 2.069,99 460,4 64,98 - - - - 2.070,00 - 2.079,99 467,4 69,98 - - - - 2.080,00 - 2.089,99 474,4 74,98 - - - - 2.090,00 - 2.099,99 481,4 79,98 - - - - 2.100,00 - 2.109,99 488,4 84,98 - - - - 2.110,00 - 2.119,99 495,4 89,98 - - - - 2.120,00 - 2.129,99 502,4 94,98 - - - - 2.130,00 - 2.139,99 509,4 99,98 - - - - 2.140,00 - 2.149,99 516,4 104,98 - - - - 2.150,00 - 2.159,99 523,4 109,98 - - - - 2.160,00 - 2.169,99 530,4 114,98 - - - - 2.170,00 - 2.179,99 537,4 119,98 - - - - 2.180,00 - 2.189,99 544,4 124,98 - - - - 2.190,00 - 2.199,99 551,4 129,98 - - - - 2.200,00 - 2.209,99 558,4 134,98 - - - - 2.210,00 - 2.219,99 565,4 139,98 - - - - 2.220,00 - 2.229,99 572,4 144,98 - - - - 2.230,00 - 2.239,99 579,4 149,98 2,38 - - - 2.240,00 - 2.249,99 586,4 154,98 6,38 - - - 2.250,00 - 2.259,99 593,4 159,98 10,38 - - - 2.260,00 - 2.269,99 600,4 164,98 14,38 - - - 2.270,00 - 2.279,99 607,4 169,98 18,38 - - - 2.280,00 - 2.289,99 614,4 174,98 22,38 - - - 2.290,00 - 2.299,99 621,4 179,98 26,38 - - - 2.300,00 - 2.309,99 628,4 184,98 30,38 - - - 2.310,00 - 2.319,99 635,4 189,98 34,38 - - - 2.320,00 - 2.329,99 642,4 194,98 38,38 - - - 2.330,00 - 2.339,99 649,4 199,98 42,38 - - - 2.340,00 - 2.349,99 656,4 204,98 46,38 - - - 2.350,00 - 2.359,99 663,4 209,98 50,38 - - - 2.360,00 - 2.369,99 670,4 214,98 54,38 - - - 2.370,00 - 2.379,99 677,4 219,98 58,38 - - - 2.380,00 - 2.389,99 684,4 224,98 62,38 - - - 2.390,00 - 2.399,99 691,4 229,98 66,38 - - - 2.400,00 - 2.409,99 698,4 234,98 70,38 - - - 2.410,00 - 2.419,99 705,4 239,98 74,38 - - - 2.420,00 - 2.429,99 712,4 244,98 78,38 - - - 2.430,00 - 2.439,99 719,4 249,98 82,38 - - - 2.440,00 - 2.449,99 726,4 254,98 86,38 - - - 2.450,00 - 2.459,99 733,4 259,98 90,38 - - - 2.460,00 - 2.469,99 740,4 264,98 94,38 - - - 2.470,00 - 2.479,99 747,4 269,98 98,38 - - - 2.480,00 - 2.489,99 754,4 274,98 102,38 - - - 2.490,00 - 2.499,99 761,4 279,98 106,38 - - - 2.500,00 - 2.509,99 768,4 284,98 110,38 - - - 2.510,00 - 2.519,99 775,4 289,98 114,38 - - - 2.520,00 - 2.529,99 782,4 294,98 118,38 0,58 - - 2.530,00 - 2.539,99 789,4 299,98 122,38 3,58 - - 2.540,00 - 2.549,99 796,4 304,98 126,38 6,58 - - 2.550,00 - 2.559,99 803,4 309,98 130,38 9,58 - - 2.560,00 - 2.569,99 810,4 314,98 134,38 12,58 - - 2.570,00 - 2.579,99 817,4 319,98 138,38 15,58 - - 2.580,00 - 2.589,99 824,4 324,98 142,38 18,58 - - 2.590,00 - 2.599,99 831,4 329,98 146,38 21,58 - - 2.600,00 - 2.609,99 838,4 334,98 150,38 24,58 - - 2.610,00 - 2.619,99 845,4 339,98 154,38 27,58 - - 2.620,00 - 2.629,99 852,4 344,98 158,38 30,58 - - 2.630,00 - 2.639,99 859,4 349,98 162,38 33,58 - - 2.640,00 - 2.649,99 866,4 354,98 166,38 36,58 - - 2.650,00 - 2.659,99 873,4 359,98 170,38 39,58 - - 2.660,00 - 2.669,99 880,4 364,98 174,38 42,58 - - 2.670,00 - 2.679,99 887,4 369,98 178,38 45,58 - - 2.680,00 - 2.689,99 894,4 374,98 182,38 48,58 - - 2.690,00 - 2.699,99 901,4 379,98 186,38 51,58 - - 2.700,00 - 2.709,99 908,4 384,98 190,38 54,58 - - 2.710,00 - 2.719,99 915,4 389,98 194,38 57,58 - - 2.720,00 - 2.729,99 922,4 394,98 198,38 60,58 - - 2.730,00 - 2.739,99 929,4 399,98 202,38 63,58 - - 2.740,00 - 2.749,99 936,4 404,98 206,38 66,58 - - 2.750,00 - 2.759,99 943,4 409,98 210,38 69,58 - - 2.760,00 - 2.769,99 950,4 414,98 214,38 72,58 - - 2.770,00 - 2.779,99 957,4 419,98 218,38 75,58 - - 2.780,00 - 2.789,99 964,4 424,98 222,38 78,58 - - 2.790,00 - 2.799,99 971,4 429,98 226,38 81,58 - - 2.800,00 - 2.809,99 978,4 434,98 230,38 84,58 - - 2.810,00 - 2.819,99 985,4 439,98 234,38 87,58 - - 2.820,00 - 2.829,99 992,4 444,98 238,38 90,58 1,58 - 2.830,00 - 2.839,99 999,4 449,98 242,38 93,58 3,58 - 2.840,00 - 2.849,99 1.006,40 454,98 246,38 96,58 5,58 - 2.850,00 - 2.859,99 1.013,40 459,98 250,38 99,58 7,58 - 2.860,00 - 2.869,99 1.020,40 464,98 254,38 102,58 9,58 - 2.870,00 - 2.879,99 1.027,40 469,98 258,38 105,58 11,58 - 2.880,00 - 2.889,99 1.034,40 474,98 262,38 108,58 13,58 - 2.890,00 - 2.899,99 1.041,40 479,98 266,38 111,58 15,58 - 2.900,00 - 2.909,99 1.048,40 484,98 270,38 114,58 17,58 - 2.910,00 - 2.919,99 1.055,40 489,98 274,38 117,58 19,58 - 2.920,00 - 2.929,99 1.062,40 494,98 278,38 120,58 21,58 - 2.930,00 - 2.939,99 1.069,40 499,98 282,38 123,58 23,58 - 2.940,00 - 2.949,99 1.076,40 504,98 286,38 126,58 25,58 - 2.950,00 - 2.959,99 1.083,40 509,98 290,38 129,58 27,58 - 2.960,00 - 2.969,99 1.090,40 514,98 294,38 132,58 29,58 - 2.970,00 - 2.979,99 1.097,40 519,98 298,38 135,58 31,58 - 2.980,00 - 2.989,99 1.104,40 524,98 302,38 138,58 33,58 - 2.990,00 - 2.999,99 1.111,40 529,98 306,38 141,58 35,58 - 3.000,00 - 3.009,99 1.118,40 534,98 310,38 144,58 37,58 - 3.010,00 - 3.019,99 1.125,40 539,98 314,38 147,58 39,58 - 3.020,00 - 3.029,99 1.132,40 544,98 318,38 150,58 41,58 - 3.030,00 - 3.039,99 1.139,40 549,98 322,38 153,58 43,58 - 3.040,00 - 3.049,99 1.146,40 554,98 326,38 156,58 45,58 - 3.050,00 - 3.059,99 1.153,40 559,98 330,38 159,58 47,58 - 3.060,00 - 3.069,99 1.160,40 564,98 334,38 162,58 49,58 - 3.070,00 - 3.079,99 1.167,40 569,98 338,38 165,58 51,58 - 3.080,00 - 3.089,99 1.174,40 574,98 342,38 168,58 53,58 - 3.090,00 - 3.099,99 1.181,40 579,98 346,38 171,58 55,58 - 3.100,00 - 3.109,99 1.188,40 584,98 350,38 174,58 57,58 - 3.110,00 - 3.119,99 1.195,40 589,98 354,38 177,58 59,58 0,39 3.120,00 - 3.129,99 1.202,40 594,98 358,38 180,58 61,58 1,39 3.130,00 - 3.139,99 1.209,40 599,98 362,38 183,58 63,58 2,39 3.140,00 - 3.149,99 1.216,40 604,98 366,38 186,58 65,58 3,39 3.150,00 - 3.159,99 1.223,40 609,98 370,38 189,58 67,58 4,39 3.160,00 - 3.169,99 1.230,40 614,98 374,38 192,58 69,58 5,39 3.170,00 - 3.179,99 1.237,40 619,98 378,38 195,58 71,58 6,39 3.180,00 - 3.189,99 1.244,40 624,98 382,38 198,58 73,58 7,39 3.190,00 - 3.199,99 1.251,40 629,98 386,38 201,58 75,58 8,39 3.200,00 - 3.209,99 1.258,40 634,98 390,38 204,58 77,58 9,39 3.210,00 - 3.219,99 1.265,40 639,98 394,38 207,58 79,58 10,39 3.220,00 - 3.229,99 1.272,40 644,98 398,38 210,58 81,58 11,39 3.230,00 - 3.239,99 1.279,40 649,98 402,38 213,58 83,58 12,39 3.240,00 - 3.249,99 1.286,40 654,98 406,38 216,58 85,58 13,39 3.250,00 - 3.259,99 1.293,40 659,98 410,38 219,58 87,58 14,39 3.260,00 - 3.269,99 1.300,40 664,98 414,38 222,58 89,58 15,39 3.270,00 - 3.279,99 1.307,40 669,98 418,38 225,58 91,58 16,39 3.280,00 - 3.289,99 1.314,40 674,98 422,38 228,58 93,58 17,39 3.290,00 - 3.299,99 1.321,40 679,98 426,38 231,58 95,58 18,39 3.300,00 - 3.309,99 1.328,40 684,98 430,38 234,58 97,58 19,39 3.310,00 - 3.319,99 1.335,40 689,98 434,38 237,58 99,58 20,39 3.320,00 - 3.329,99 1.342,40 694,98 438,38 240,58 101,58 21,39 3.330,00 - 3.339,99 1.349,40 699,98 442,38 243,58 103,58 22,39 3.340,00 - 3.349,99 1.356,40 704,98 446,38 246,58 105,58 23,39 3.350,00 - 3.359,99 1.363,40 709,98 450,38 249,58 107,58 24,39 3.360,00 - 3.369,99 1.370,40 714,98 454,38 252,58 109,58 25,39 3.370,00 - 3.379,99 1.377,40 719,98 458,38 255,58 111,58 26,39 3.380,00 - 3.389,99 1.384,40 724,98 462,38 258,58 113,58 27,39 3.390,00 - 3.399,99 1.391,40 729,98 466,38 261,58 115,58 28,39 3.400,00 - 3.409,99 1.398,40 734,98 470,38 264,58 117,58 29,39 3.410,00 - 3.419,99 1.405,40 739,98 474,38 267,58 119,58 30,39 3.420,00 - 3.429,99 1.412,40 744,98 478,38 270,58 121,58 31,39 3.430,00 - 3.439,99 1.419,40 749,98 482,38 273,58 123,58 32,39 3.440,00 - 3.449,99 1.426,40 754,98 486,38 276,58 125,58 33,39 3.450,00 - 3.459,99 1.433,40 759,98 490,38 279,58 127,58 34,39 3.460,00 - 3.469,99 1.440,40 764,98 494,38 282,58 129,58 35,39 3.470,00 - 3.479,99 1.447,40 769,98 498,38 285,58 131,58 36,39 3.480,00 - 3.489,99 1.454,40 774,98 502,38 288,58 133,58 37,39 3.490,00 - 3.499,99 1.461,40 779,98 506,38 291,58 135,58 38,39 3.500,00 - 3.509,99 1.468,40 784,98 510,38 294,58 137,58 39,39 3.510,00 - 3.519,99 1.475,40 789,98 514,38 297,58 139,58 40,39 3.520,00 - 3.529,99 1.482,40 794,98 518,38 300,58 141,58 41,39 3.530,00 - 3.539,99 1.489,40 799,98 522,38 303,58 143,58 42,39 3.540,00 - 3.549,99 1.496,40 804,98 526,38 306,58 145,58 43,39 3.550,00 - 3.559,99 1.503,40 809,98 530,38 309,58 147,58 44,39 3.560,00 - 3.569,99 1.510,40 814,98 534,38 312,58 149,58 45,39 3.570,00 - 3.579,99 1.517,40 819,98 538,38 315,58 151,58 46,39 3.580,00 - 3.589,99 1.524,40 824,98 542,38 318,58 153,58 47,39 3.590,00 - 3.599,99 1.531,40 829,98 546,38 321,58 155,58 48,39 3.600,00 - 3.609,99 1.538,40 834,98 550,38 324,58 157,58 49,39 3.610,00 - 3.619,99 1.545,40 839,98 554,38 327,58 159,58 50,39 3.620,00 - 3.629,99 1.552,40 844,98 558,38 330,58 161,58 51,39 3.630,00 - 3.639,99 1.559,40 849,98 562,38 333,58 163,58 52,39 3.640,00 - 3.649,99 1.566,40 854,98 566,38 336,58 165,58 53,39 3.650,00 - 3.659,99 1.573,40 859,98 570,38 339,58 167,58 54,39 3.660,00 - 3.669,99 1.580,40 864,98 574,38 342,58 169,58 55,39 3.670,00 - 3.679,99 1.587,40 869,98 578,38 345,58 171,58 56,39 3.680,00 - 3.689,99 1.594,40 874,98 582,38 348,58 173,58 57,39 3.690,00 - 3.699,99 1.601,40 879,98 586,38 351,58 175,58 58,39 3.700,00 - 3.709,99 1.608,40 884,98 590,38 354,58 177,58 59,39 3.710,00 - 3.719,99 1.615,40 889,98 594,38 357,58 179,58 60,39 3.720,00 - 3.729,99 1.622,40 894,98 598,38 360,58 181,58 61,39 3.730,00 - 3.739,99 1.629,40 899,98 602,38 363,58 183,58 62,39 3.740,00 - 3.749,99 1.636,40 904,98 606,38 366,58 185,58 63,39 3.750,00 - 3.759,99 1.643,40 909,98 610,38 369,58 187,58 64,39 3.760,00 - 3.769,99 1.650,40 914,98 614,38 372,58 189,58 65,39 3.770,00 - 3.779,99 1.657,40 919,98 618,38 375,58 191,58 66,39 3.780,00 - 3.789,99 1.664,40 924,98 622,38 378,58 193,58 67,39 3.790,00 - 3.799,99 1.671,40 929,98 626,38 381,58 195,58 68,39 3.800,00 - 3.809,99 1.678,40 934,98 630,38 384,58 197,58 69,39 3.810,00 - 3.819,99 1.685,40 939,98 634,38 387,58 199,58 70,39 3.820,00 - 3.829,99 1.692,40 944,98 638,38 390,58 201,58 71,39 3.830,00 - 3.839,99 1.699,40 949,98 642,38 393,58 203,58 72,39 3.840,00 - 3.849,99 1.706,40 954,98 646,38 396,58 205,58 73,39 3.850,00 - 3.859,99 1.713,40 959,98 650,38 399,58 207,58 74,39 3.860,00 - 3.869,99 1.720,40 964,98 654,38 402,58 209,58 75,39 3.870,00 - 3.879,99 1.727,40 969,98 658,38 405,58 211,58 76,39 3.880,00 - 3.889,99 1.734,40 974,98 662,38 408,58 213,58 77,39 3.890,00 - 3.899,99 1.741,40 979,98 666,38 411,58 215,58 78,39 3.900,00 - 3.909,99 1.748,40 984,98 670,38 414,58 217,58 79,39 3.910,00 - 3.919,99 1.755,40 989,98 674,38 417,58 219,58 80,39 3.920,00 - 3.929,99 1.762,40 994,98 678,38 420,58 221,58 81,39 3.930,00 - 3.939,99 1.769,40 999,98 682,38 423,58 223,58 82,39 3.940,00 - 3.949,99 1.776,40 1.004,98 686,38 426,58 225,58 83,39 3.950,00 - 3.959,99 1.783,40 1.009,98 690,38 429,58 227,58 84,39 3.960,00 - 3.969,99 1.790,40 1.014,98 694,38 432,58 229,58 85,39 3.970,00 - 3.979,99 1.797,40 1.019,98 698,38 435,58 231,58 86,39 3.980,00 - 3.989,99 1.804,40 1.024,98 702,38 438,58 233,58 87,39 3.990,00 - 3.999,99 1.811,40 1.029,98 706,38 441,58 235,58 88,39 4.000,00 - 4.009,99 1.818,40 1.034,98 710,38 444,58 237,58 89,39 4.010,00 - 4.019,99 1.825,40 1.039,98 714,38 447,58 239,58 90,39 4.020,00 - 4.029,99 1.832,40 1.044,98 718,38 450,58 241,58 91,39 4.030,00 - 4.039,99 1.839,40 1.049,98 722,38 453,58 243,58 92,39 4.040,00 - 4.049,99 1.846,40 1.054,98 726,38 456,58 245,58 93,39 4.050,00 - 4.059,99 1.853,40 1.059,98 730,38 459,58 247,58 94,39 4.060,00 - 4.069,99 1.860,40 1.064,98 734,38 462,58 249,58 95,39 4.070,00 - 4.079,99 1.867,40 1.069,98 738,38 465,58 251,58 96,39 4.080,00 - 4.089,99 1.874,40 1.074,98 742,38 468,58 253,58 97,39 4.090,00 - 4.099,99 1.881,40 1.079,98 746,38 471,58 255,58 98,39 4.100,00 - 4.109,99 1.888,40 1.084,98 750,38 474,58 257,58 99,39 4.110,00 - 4.119,99 1.895,40 1.089,98 754,38 477,58 259,58 100,39 4.120,00 - 4.129,99 1.902,40 1.094,98 758,38 480,58 261,58 101,39 4.130,00 - 4.139,99 1.909,40 1.099,98 762,38 483,58 263,58 102,39 4.140,00 - 4.149,99 1.916,40 1.104,98 766,38 486,58 265,58 103,39 4.150,00 - 4.159,99 1.923,40 1.109,98 770,38 489,58 267,58 104,39 4.160,00 - 4.169,99 1.930,40 1.114,98 774,38 492,58 269,58 105,39 4.170,00 - 4.179,99 1.937,40 1.119,98 778,38 495,58 271,58 106,39 4.180,00 - 4.189,99 1.944,40 1.124,98 782,38 498,58 273,58 107,39 4.190,00 - 4.199,99 1.951,40 1.129,98 786,38 501,58 275,58 108,39 4.200,00 - 4.209,99 1.958,40 1.134,98 790,38 504,58 277,58 109,39 4.210,00 - 4.219,99 1.965,40 1.139,98 794,38 507,58 279,58 110,39 4.220,00 - 4.229,99 1.972,40 1.144,98 798,38 510,58 281,58 111,39 4.230,00 - 4.239,99 1.979,40 1.149,98 802,38 513,58 283,58 112,39 4.240,00 - 4.249,99 1.986,40 1.154,98 806,38 516,58 285,58 113,39 4.250,00 - 4.259,99 1.993,40 1.159,98 810,38 519,58 287,58 114,39 4.260,00 - 4.269,99 2.000,40 1.164,98 814,38 522,58 289,58 115,39 4.270,00 - 4.279,99 2.007,40 1.169,98 818,38 525,58 291,58 116,39 4.280,00 - 4.289,99 2.014,40 1.174,98 822,38 528,58 293,58 117,39 4.290,00 - 4.298,81 2.021,40 1.179,98 826,38 531,58 295,58 118,39

*Diese Tabelle wurde mithilfe eines Skripts erstellt

Wichtig: Das Bundesjustizministerium weist darauf hin, dass der Mehrbetrag über 4298,81 Euro voll pfändbar ist. Das bedeutet, dass jedes Einkommen, das über diese Grenze hinausgeht, nicht mehr unter die schützenden Bestimmungen der Pfändungsfreigrenzen fällt. Es kann demnach komplett zur Schuldenbegleichung herangezogen werden. Das Ministerium verfügt außerdem nicht nur über monatliche Tabellen, sondern auch über Pfändungsfreigrenzen für den wöchentlichen oder tageweisen Arbeitslohn. Sollten Sie diese Daten benötigen, sind sie in der Info-Broschüre des Ministeriums zu finden.

Wann kommt die neue Pfändungstabelle 2024/2025?

Das Bundesjustizministerium veröffentlicht in jedem Jahr eine neue Pfändungstabelle, die dann von Juli des aktuellen Jahres bis Juni des folgenden Jahres gilt. Für den Zeitraum 2024/2025 gibt es derzeit (Stand 18. April 2024) noch keine neue Tabelle. Diese wird - berücksichtigt man den Veröffentlichungszyklus der vergangenen Jahre - Ende April oder Anfang Mai 2024 erscheinen. So war es auch mit der Pfändungstabelle 2023.

Übrigens: Nicht nur Lohn ist pfändbar. Auch Bürgergeld, obwohl es das Existenzminimum sichern soll, kann unter bestimmten Umständen zum Teil gepfändet werden. Renten sind ebenfalls pfändbar, es gelten jedoch gewisse Schutzvorschriften.