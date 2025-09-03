Minister wirbt auf Israel-Reise für Schulpartnerschaften

Hessens Kultusminister Armin Schwarz (CDU) besucht in dieser Woche Israel. Ziel der Reise von Mittwoch bis Freitag sind vor allem mögliche weitere Schulpartnerschaften, wie sein Ministerium in Wiesbaden mitteilte. Bislang bestehen 18 solcher Partnerschaften zwischen Hessen und Israel. «Wir wollen als Landesregierung in dieser Zeit, die so schwierig ist für unsere israelischen Freunde, ein Zeichen setzen des Zusammenhalts, der Völkerverständigung und für Weltoffenheit», erklärte Schwarz. «Das gilt gerade mit Blick auf die junge Generation.»

Auf der Israel-Reise sind neben Gesprächen an Schulen auch Treffen im Bildungsministerium und mit jungen Menschen geplant, die von Terror und Krieg betroffen sind. «Der Minister wird zudem an der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz zum Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur niederlegen», teilte das Ministerium mit.