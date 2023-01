Tatort heute aus Köln: Für Freddy Schenk wird es persönlich

Der Tatort heute aus Köln (01.01.2023) zeigt Freddy Schenk von einer ganz neuen Seite: Im Mittelpunkt steht ein Brandanschlag auf das Restaurant seiner Tochter. Lohnt sich "Schutzmaßnahmen"?

" Schutzmaßnahmen " heißt der Tatort heute an Neujahr aus Köln . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 01.01.2023) im Ersten.



In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Köln-Tatort heute an Neujahr im Schnellcheck

Freddy Schenk (Dietmar Bär) ist alarmiert, denn auf das Restaurant seiner Tochter Sonja (Natalie Spinell) wurde ein Brandanschlag verübt. In der ausgebrannten "Wunderlampe" findet die Polizei eine zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche. Gemeinsam mit Max Ballauf (Klaus J. Behrend) nimmt Freddy Schenk die Ermittlungen auf. Aber erst will er dafür sorgen, dass Sonja, seine Enkeltochter Frida und Sonjas Lebensgefährte Karim in einer Schutzwohnung der Polizei Unterschlupf finden.

Nach dem Brand können sie unmöglich zu Hause, direkt über der Gaststätte, wohnen bleiben. Am Tatort hat die KTU noch keine Hinweise sichergestellt, die darauf schließen lassen, warum das Feuer gelegt worden ist. Klar ist nur, dass es sich bei dem Toten offenbar um den Brandstifter selbst handelt. Allerdings kam er nicht durch das Feuer ums Leben, wie Rechtsmediziner Dr. Roth feststellt.

Am Tatort "Wunderlampe" wurde eine Leiche gefunden: Rechtsmediziner Dr. Roth (Joe Bausch) mit Max Ballauf (Klaus J. Behrendt), KTU-lerin Natalie Förster (Tinka Fürst) und Freddy Schenk. Foto: Martin Valentin Menke, WDR/Bavaria Fiction GmbH

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Schutzmaßnahmen" einzuschalten?

Fans des Köln-Tatort wissen, dass Freddy Schenk ein Familienmensch ist. Der Tatort heute zeigt den Kommissar dennoch von einer ganz neuen Seite. Denn Schenks Familie bekamen die Zuschauer bisher nur sehr selten zu sehen. Seine Ehefrau wurde noch nie gezeigt, seine beiden Töchter Sonja und Melanie traten vereinzelt mal in Erscheinung - Sonja zuletzt 1999, auch damals schon dargestellt von Natalie Spinell.

Die Behäbigkeit, die seit einiger Zeit im Kölner Team eingetreten ist, vor allem bei Max Ballauf, wird "Schutzmaßnahmen" trotzdem nicht los. Obwohl die Themen – Ausländerhass, Parallelstrukturen, Verdächtigungen rein aufgrund der Herkunft – kaum gegenwärtiger sein können. Die empathisch gezeichneten Nebenfiguren sind es, die den Fall über 90 Minuten tragen, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Was verheimlicht Frida Schenk (Maira Helene Kellers) ihrer Mutter Sonja (Natalie Spinell) und ihrem Großvater Freddy? Foto: Martin Valentin Menke, WDR/Bavaria Fiction GmbH

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Köln

Max Ballauf: Klaus J. Behrendt

Freddy Schenk: Dietmar Bär

Dr. Roth: Joe Bausch

Norbert Jütte: Roland Riebeling

Natalie Förster: Tinka Fürst

Sonja Schenk: Natalie Spinell

Frida Schenk: Maira Helene Kellers

Karim Farooq: Timur Isik

Viktor Raschke: Manfred Zapatka

Marko Raschke: Paul Wollin

Aylin Göktan: Günfer Çölgeçen

Timur Göktan:Mido Kotaini

Sara Göktan: Linda Schablowski

Ulla Waldstätt: Almut Zilcher

Sebastian Lobusch: Lars Wellings

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Ballauf und Schenk sind die Ermittler in Köln

Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) und Dietmar Bär (Freddy Schenk) sind Kult. In über 80 Tatort-Folgen sind die Kölner Kommissare seit 1997 zu sehen. Damit zählen sie zu den dienstältesten Ermittlern im Ersten. Davor hatten sie bereits Nebenrollen in anderen Tatort-Filmen, unter anderem im Klassiker Schimanski.

Das Duo ist ein recht ungleiches - nicht nur optisch. Ballauf kommt nach einer Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida auf unrühmlichem Weg nach Köln. Nachdem in den USA bei einem Einsatz seine Freundin stirbt und er betrunken am Steuer erwischt wird, wird er ausgewiesen. In der Rhein-Metropole schnappt er Schenk die Stelle als Leiter der Mordkommission weg - kein guter Start für beide.

Ballauf ist Single, war aber schon verheiratet. Seine Frau hat ihn mit den zwei gemeinsamen Kindern verlassen. In Köln wird der einstige Sunnyboy ruhiger und gesetzter, durchaus auch kritischer - sowohl im Privatleben als auch im Beruf. Freddy Schenk kann man hingegen als Familienmensch, fast schon als Spießer bezeichnen. Der bullige Hauptkommissar mit Vorliebe für Anzüge und Turnschuhe ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist ein cleverer Ermittler mit großem Herz, den seine Fälle oft nicht kalt lassen.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Köln

