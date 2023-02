Schwäbisch Gmünd

17:41 Uhr

86-Jährige wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt

Die Angeklagte während eines Verhandlungstags Anfang Februar in einem Gerichtssaal im Amtsgericht Schwäbisch Gmünd.

Plus Eine 86-Jährige hat ihren Ex-Mann mit einem Fleischklopfer angegriffen, mit Benzin übergossen und angezündet. Nun ist das Urteil gefallen – doch es bleiben Fragen.

Von Ulrike Bäuerlein

Außer Zweifel steht am Ende nur: Sie ist schuldig. Die 86-jährige Edith S., die im Januar 2020 im Bodenseekreis ihren damals 73-jährigen Ex-Ehemann Johannes S. zunächst mit einem Fleischklopfer aus Metall im Bett angegriffen, ihn danach mit Benzin übergossen und angezündet hatte, sodass er bei lebendigem Leib verbrannte, ist am Montag in der Neuauflage des Mordprozesses vom Landgericht Konstanz wegen Totschlags und Brandstiftung zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

