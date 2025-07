Versuchtes Tötungsdelikt – Mann stellt sich Polizei

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) hat sich ein 22-Jähriger der Polizei gestellt. Er stehe im dringenden Tatverdacht auf einen 25-Jährigen geschossen und diesen dadurch lebensgefährlich verletzt zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Er hatte sich am Mittwoch in Begleitung seiner Anwältin der Polizei in Schwäbisch Gmünd gestellt und sitzt nun in Haft. Seit der Tat am Sonntag war der Mann auf der Flucht gewesen. Auch ein Spezialeinsatzkommando hatte die Polizei bei der Fahndung unterstützt.

Der 25-Jährige schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Genaue Details zu den Verletzungen, einem möglichen Motiv und der Auseinandersetzung waren zunächst nicht bekannt. Es lagen Erkenntnisse vor, dass sich die beiden Männer kannten. Zudem habe es zwischen dem 25-Jährigen und dem deutsch-türkischen Verdächtigen schon vor Sonntag körperliche Auseinandersetzungen gegeben. Die Ermittlungen dauern an.