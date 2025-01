Feuer in Wohnhaus - Zwei Verletzte

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Homberg sind zwei junge Frauen verletzt worden. Die 16-Jährige und die 20-Jährige wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Morgen mitteilte. Gemeldet worden war das Feuer im Keller des Mehrfamilienhauses im Schwalm-Eder-Kreis am späten Donnerstagabend.

Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr hätten sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner das Haus verlassen können, wie es weiter hieß. Dort seien zwölf Menschen gemeldet. Anschließend hätten die Einsatzkräfte den Brand zügig löschen können.

Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten laut Mitteilung der Polizei nach dem Ende der Löscharbeiten ins Haus zurückkehren. Der Sachschaden liege im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.