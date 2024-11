Schwanger mit 44: Gisele Bündchen im Babyglück

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass Gisele Bündchen nicht über die Bildschirme flimmert. In ihrer Heimat Brasilien läuft gerade eine Werbekampagne für eine Bank an. Auch wenn die gebürtige Brasilianerin ihren Lebensmittelpunkt längst in die USA verlegt hat, ist die 44-Jährige am Zuckerhut noch immer eine gefragte Werbeträgerin. Zudem gibt es Nachrichten von Bündchen: Nach der Trennung von American-Football-Superstar Tom Brady hat Bündchen offenbar ihr neues Glück gefunden. Zusammen mit ihrem neuen Lebensgefährten und Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente erwartet Bündchen ihr erstes gemeinsames Kind. Den Spekulationen zufolge ist Bündchen im vierten oder fünften Monat schwanger. „Gisele und Joaquim sind glücklich über dieses neue Kapitel in ihrem Leben“, sagte ein Insider, der dem brasilianischen Paar nahestehen soll, dem People Magazin. „Und sie freuen sich darauf, eine friedliche und liebevolle Umgebung für die ganze Familie zu schaffen.“

16 Jahre lang war Gisele Bündchen mit Tom Brady zusammen

Bündchens Aufstieg zu einem der bestbezahlten Models weltweit war auch eng mit der Kampagne der US-amerikanischen Unterwäschemarke Victoria’s Secret verknüpft, die nach der Jahrtausendwende mehrere Top-Models unter Vertrag genommen hatte. Auch die Boulevard-Presse hatte stets ein Auge auf die Brasilianerin geworfen. Das lag vor allem an ihren prominenten Beziehungen. Von 2000 bis 2005 war Bündchen mit dem Schauspieler Leonardo DiCaprio zusammen. Im Dezember 2006 wurde die Beziehung mit dem US-amerikanischen Footballspieler Tom Brady öffentlich, dem zu aktiven Zeiten vielleicht größten Sportstar in den USA. Im Dezember 2009 heirateten die beiden, Sohn Benjamin ist heute 14, Tochter Vivian elf Jahre alt. Brady und Bündchen waren eine Zeitlang das Traumpaar der NFL. So wie es heute Musik-Superstar Taylor Swift und Travis Kelce von den Kansas City Chiefs sind. Im Oktober 2022 gaben Bündchen und Brady nach 13 Jahren Ehe die Scheidung bekannt.

Über ihren Lebensgefährten Joaquim Valente ist wenig bekannt

Inzwischen machen die Paparazzi wieder verstärkt Jagd auf Bündchen, insbesondere Fotos an der Seite ihres neuen Lebensgefährten sind begehrt. Zumal über Joaquim Valente nur wenig bekannt ist. Nicht einmal auf ein genaues Alter können sich die US-Medien einigen. Ob Bündchen im März 2025 wieder zum Karneval in Rio de Janeiro auftaucht wie im vergangenen Jahr, scheint unwahrscheinlich. Sie wäre dann wohl in der Endphase ihrer Schwangerschaft oder hätte gerade ihr drittes Kind zu Welt gebracht. Da dürften die Prioritäten andere sein.