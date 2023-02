Warum reisen Tausende schwangere Russinnen nach Argentinien ein?

Im letzten Jahr reisten über 10.000 schwangere Russinnen nach Argentinien ein. Die Behörden rechnen mit einem "Millionengeschäft" und haben Ermittlungen eingeleitet.

Im vergangenen Jahr reisten in etwa 10.500 Schwangere aus Russland nach Argentinien ein. Rund 5800 befanden sich im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft. Wie kommt das?

Die Behörden in Argentinien vermuten einen Geburtstourismus, hinter dem ein Millionengeschäft stecken könnte. Sie haben mittlerweile Ermittlungen eingeleitet. Im Zuge dieser soll geklärt werden, ob kriminelle Machenschaften hinter den Einreisen der Frauen steckten. Das berichtet die argentinische Zeitung La Nación unter Berufung auf Sicherheitskreise. In Buenos Aires kam es demnach bereits zu Hausdurchsuchugnen. Im eleganten Stadtteil Puerto Madero wurden Handys, Computer, Einreisedokumente und Bargeld sichergestellt.

Tausende schwangere Russinnen in Argentinien: Geht es um die argentinische Staatsbürgerschaft?

"Es gibt Ermittlungen, wer hinter diesen Banden steckt, die Männer und Frauen hierherbringen. Das ist ein Millionengeschäft", sagte Florencia Carignano. Sie agiert als Leiterin der argentinischen Einwanderungsbehörde. Argentinische Medien spekulieren unterdessen, dass hinter den zahlreichen Einreisen eine Regelung rund um die argentinische Staatsbürgerschaft stecken könnte. In Argentinien geborene Kinder erhalten automatisch die argentinische Staatsbürgerschaft. In der Folge ist es auch für die Eltern eines argentinischen Kindes recht einfach, die Staatsbürgerschaft des südamerikanischen Landes zu bekommen.

Die Attraktivität eines argentinischen Passes ist hoch: Argentinischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ist es möglich, ganz ohne Visum in mehr als 160 Länder zu reisen. Das dürfte für russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger besonders attraktiv sein. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ist es für sie deutlich schwieriger geworden, in andere Länder einzureisen.

Schwangere aus Russland reisen nach Argentinien – es gibt offenbar Einreise-Pakete

Allein in der letzten Woche waren fast 50 schwangere Russinnen in Argentinien gelandet. 33 kamen am Donnerstag und 16 am Freitag in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires. "Irgendwas ist komisch, wenn Schwangere in der 34. Woche kommen. Deshalb vermuten wir, dass sie nicht nur Urlaub machen wollen", sagte Carignano zu der Häufung der Fälle. Für Schwangere ist es zwar nicht verboten, nach Argentinien einzureisen. Sie benötigen allerdings ein spezielles Visum.

Für russische Staatsbürgerinnen scheint es bei einer Schwangeschaft Einreise-Pakete zu geben. Das Angebot von solchen hat die BBC auf einer russischsprachigen Website entdeckt, welche laut den Betreibern "zu 100 Prozent argentinisch" ist. Auf dieser können Schwangere Pakete mit einer Abholung vom Flughafen, Spanischunterricht und Rabatten für "die besten Krankenhäuser in der argentinischen Hauptstadt" kaufen. Die Preise starten bei 5000 US-Dollar. Für ein "Erste Klasse"-Paket" müssen aber 15.000 Dollar lockergemacht werden.

