Es "pilchert" ihm zu sehr: Frank Schätzing kritisiert "Schwarm"-Verfilmung

"Es pilchert mehr, als es schwärmt", sagte Bestseller-Autor Frank Schätzing über die Verfilmung seines Romans "Der Schwarm". Kommende Woche können sich die Zuschauer selbst ein Bild machen.

Bestsellerautor Frank Schätzing ist nicht ganz glücklich mit der ZDF-Verfilmung seines Buches "Der Schwarm". Der 65-Jährige sagte im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit auf die Frage, was ihn an der Serie störe: "Dass sie unter ihren Möglichkeiten bleibt. Manches ist kinoreif, anderes rühr- und redseliges Beziehungskisten-TV." Der Autor zog einen Vergleich zur ZDF-Romantikfilmreihe Rosamunde Pilcher heran und sagte: "Es pilchert mehr, als es schwärmt." Die Schauspieler seien zwar gut, aber unterfordert. "Die globale Dimension der Bedrohung wird nicht spürbar, von Aktualität oder einer intelligenten Alien­Strategie ganz zu schweigen."

"Der Schwarm": ZDF reagiert auf Kritik von Frank Schätzing

"Das Publikum kann sich in einigen Tagen selbst einen Eindruck von der Qualität der internationalen Highend-Produktion machen", teilte das ZDF auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Aus der Sicht des Senders sei "Der Schwarm" eine sehr gelungene und zeitgemäße Adaption des Romans aus dem Jahr 2004. Verfilmungen von literarischen Stoffen unterscheiden sich in Erzählform und Dramaturgie immer und erheblich vom Ursprungsmedium Buch, so das ZDF.

"Der Schwarm" als Thriller-Serie in acht Teilen

Die mehr als 40 Millionen Euro teure internationale Thriller-Serie hat acht Teile. Das ZDF zeigt sie ab dem 22. Februar nach und nach zunächst in der Mediathek und dann auch im Fernsehprogramm. Um ein solch kostspieliges Projekt, das auf Schätzings Roman basiert, zu realisieren, ging der öffentlich-rechtliche Sender für die Produktion internationale Kooperationen ein.

Schätzings gleichnamiges Buch "Der Schwarm", auf dem die Serie basiert, erschien 2004. Darin beschreibt der Autor eine fiktive Katastrophe, die aus der Tiefsee kommt. Tiere scheinen sich zu rächen, dass der Planet und ihr Lebensraum vom Menschen zerstört werden. Wale zerstören Boote, Tiefseekrabben greifen Strände an, Muscheln legen Containerschiffe lahm. Ein bisher unbekannter Eiswurm destabilisiert Kontinentalhänge in den Meeren und löst Tsunamis aus, und von den Küsten her verbreitet sich im Trinkwasser ein tödlicher Erreger. Eine kleine Gruppe internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler macht sich auf die Suche nach den Ursachen.