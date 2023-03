Vorfall über Schwarzem Meer: Die US-Drohne MQ-9-Reaper im Porträt

Über dem Schwarzen Meer ist eine US-Drohne mit einem russischen Kampfjet zusammengestoßen. Wir stellen die Drohne vor und erklären, wofür sie eingesetzt wird.

Es war ein alarmierender Vorfall, welcher sich im Luftraum über dem Schwarzen Meer abspielte. Eine US-Drohne kollidierte am Dienstag mit einem russischen Kampfjet. Das Flugzeug überstand den Zusammenstoß und konnte zu einem Militärstützpunkt zurückkehren. Die unbemannte Drohne musste von den US-Amerikanern hingegen zum Absturz gebracht werden. Laut amerikanischen Berichten handelte es sich um eine Drohne des Typs "MQ-9-Reaper". Im Folgenden erfahren Sie, was es mit dieser auf sich hat, was sie kann, wie viel sie kostet und warum sie über dem Schwarzen Meer unterwegs war.

Drohne der USA: MQ-9-Reaper im Porträt

Reaper bedeutet ins Deutsche übersetzt so viel wie "Schnitter". Auch "Mähmaschine" und "Sensenmann" sind mögliche Übersetzungen. Sie wird von dem US-amerikanischen Hersteller General Atomics produziert. Anfangs wurde sie als "Predator B" bezeichnet, da sie auf der Drohne "MQ-1 Predator" basiert. Die MQ-9 ist allerdings deutlich größer. Sie absolvierte 2001 den Erstflug und ging 2006 in Serienproduktion. Die Indienststellung folgte im Oktober 2007.

"Die Reaper wird in erster Linie zur Aufklärungsarbeit und in zweiter Linie zur Bekämpfung dynamischer Ziele eingesetzt", schreibt die US Air Force: "Aufgrund seiner langen Flugzeit, seiner Weitbereichssensoren, seiner Multimodus-Kommunikationsausrüstung und seiner Präzisionswaffen verfügt er über eine einzigartige Fähigkeit zur Bekämpfung, Koordinierung und Aufklärung von hochwertigen, flüchtigen und zeitkritischen Zielen."

Die Unterstützung von Bodentruppen in Nahkampfsituationen stellt das primäre Einsatzgebiet der Drohne MQ-9-Reaper dar. Übersee werden die Drohnen zumeist zur Unterstützung von "Notfalloperationen" eingesetzt. Vor allem zur Aufklärung. In einer solchen Mission war wohl auch die Drohne über dem Schwarzen Meer unterwegs. Sowohl Russland als auch die USA zeigen dort im internationalen Luftraum Präsenz. Laut der US Air Force erfüllt die Militärdrohne folgende Aufgaben und Missionen:

Aufklärung

Überwachung

Nachrichtengewinnung

Überfall- und Konvoiüberwachung

Kampfsuche und Kampfrettung

Luftunterstützung

Präzisionsangriff

Zielentwicklung

Terminale Luftführung

Routenfreigabe

Drohne MQ-9-Reaper: Kosten, Ausrüstung, Waffen, Daten, Zahlen und Fakten

Die wird zumeist mit lasergelenkten Präzisionsraketen ausgerüstet. Sie kann auch mit einer Hellfire-Rakete ausgestattet werden, mit der Einzelziele präzise ausgeschaltet werden können. Die wichtigsten Daten und Fakten rund um die Drohne MQ-9-Reaper im Überblick: