Wanderin bei Sturz in Gauchachschlucht schwer verletzt

Eine Wanderin ist in der Gauchachschlucht bei Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gestürzt und schwer verletzt worden. Die Seniorin sei am Sonntag mit ihrem Mann auf einem schmalen Weg unterwegs gewesen, als der Wanderweg plötzlich unter ihr weggebrochen sei, teilte die Bergwacht mit. Demnach stürzte sie etwa drei Meter tief in die enge Schlucht. Ein Rettungshubschrauber aus Zürich rettete die Frau mit einer Winde.

Die Bergwacht rät in diesem Zusammenhang zu besonderer Vorsicht bei Wanderungen in den Schluchten. Aktuell seien die Wege dort stellenweise sehr schwierig zu begehen. Denn nach dem vielen Regen sind sie den Angaben zufolge durchnässt und trocknen kaum.