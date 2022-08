Fähre mit 300 Menschen an Bord brennt

Nahe der schwedischen Küste ist eine Autofähre in Brand geraten. Auf dem Schiff sollen sich 300 Menschen befinden.

Vor Schwedens Küste ist am Montag gegen 12.40 Uhr eine Autofähre in Brand geraten. Wie die schwedische Tageszeitung Svenska Dagbladet berichtet, brach das Feuer auf dem Autodeck der Fähre Stena Scandica außerhalb von Gotska Sandön, einer Insel nördlich von Gotland, aus. Es sollen sich etwa 300 Menschen an Bord des Schiffes befinden. Laut einem Bericht der schwedischen Boulevardzeitung Expressen läuft eine große Rettungsaktion und die Evakuierung der 300 Personen an Bord. Sowohl Helikopter als auch Boote seien an der Aktion beteiligt.

Etwa eine Stunde nach dem Alarm sei das Feuer unter Kontrolle, so die Pressesprecherin der schwedischen Seeschifffahrtsverwaltung laut Expressen. Noch ist unklar, ob bei dem Brand jemand verletzt wurde. (AZ)