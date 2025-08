Schweden macht’s vor: Bezahlte Freundschaftszeit gegen die Einsamkeit

Auf den ersten Blick hört sich der Vorschlag großartig an. Das Unternehmen, in dem Du arbeitest, schenkt Dir einmal die Woche 15 Minuten bezahlter Arbeitszeit, damit Du mit bestem Freund oder bester Freundin telefonieren kannst. Eine herrliche Idee, Kontakte zu pflegen und die Arbeitszeit angenehmer zu gestalten.

Eine Apothekenkette in Schweden will seinen Angestellten nun dieses ungewöhnliche Angebot machen, um der zunehmenden Einsamkeit in der Bevölkerung entgegenzuwirken. Und die eigene Belegschaft zu motivieren. Denn laut einem Bericht der Weltgesundheitsbehörde WHO stünden jährlich 900.000 Todesfälle mit Einsamkeit in Verbindung, da diese die Anfälligkeit für Depressionen, Schlaganfälle, Diabetes und Herzinfarkte fördere. Inwieweit 15 Minuten bezahlte „Freundschaftszeit“ pro Woche oder wahlweise eine Stunde im Monat dazu beitragen, Menschen aus ihrer Einsamkeit zu reißen, soll eine Testphase in den Apotheken zeigen.

Zwischenmenschliche Beziehungen stehen nicht mehr ganz oben auf der Liste

Doch so schön sich das Angebot anhört, so erschreckend ist es auf den zweiten Blick. Die moderne Gesellschaft scheint unfähig geworden zu sein, die Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen auf ihre Prioritätenliste nach ganz oben zu setzen. Sonst wäre es doch selbstverständlich, vor oder nach der Arbeit mit Freude Energie darauf zu verwenden, sich mit Freunden zu treffen und auszutauschen. Muss der Mensch wirklich schon dafür entlohnt werden?

Zeit für ein „Wie geht's?“ am Telefon

Wer sich diese Zeit nicht nimmt und sie nicht schätzt, wird auch bezahlte Freundschaftszeit kaum sinnvoll ausfüllen können. Denn die Erfahrung zeigt, dass sich ein ernst gemeintes „Wie geht's?“ am Telefon bei wahren Freundschaften niemals innerhalb von 15 Minuten beantworten lässt.