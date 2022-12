Bei Stromknappheit: Schweiz plant Fahrverbote für E-Autos

Die Energiekrise stellt viele Länder vor eine Herausforderung. Auch die Schweiz bereitet sich auf einen Blackout vor. Sie will Fahrverbote für E-Autos ermöglichen.

Im Zuge der Energiekrise könnte die Schweiz notfalls Fahrverbote für Elektroautos beschließen. Wie mehrere Medien berichten, soll es einen Entwurf der Verordnung über Beschränkungen und Verbote der Verwendung elektrischer Energie geben. Das Papier sieht mehrere Eskalationsstufen vor.

Notfallplan der Schweiz: Diese Einschränkungen könnten kommen

Laut dem Spiegel heißt es in darin: "Die private Nutzung von Elektroautos ist nur für zwingend notwendige Fahrten gestattet (z. B. Berufsausübung, Einkäufe, Arztbesuche, Besuch von religiösen Veranstaltungen, Wahrnehmung von Gerichtsterminen)." Zudem ist ein strengeres Tempolimit auf Autobahnen geplant.

Einschränkungen in der E-Mobilität sind erst in der Eskalationsstufe 3 vorgesehen. Zuvor greifen Sparmaßnahmen in Privathaushalten. Dann dürfen Waschmaschinen beispielsweise nur noch bei maximal 40 Grad laufen. Auf elektrische Laubbläser, Heizpilze und Sitzheizungen in Sesselliften muss ganz verzichtet werden. In öffentlichen Toiletten wird es kein warmes Wasser mehr geben. Zudem dürfen Streamingdienste Videos nur noch in SD-Auflösung zeigen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Es handelt sich aktuell lediglich um einen Verordnungsentwurf. Wie t-online berichtet, würden die Maßnahmen im Falle einer schweren Strommangellage an die aktuelle Situation angepasst. Erst dann würde die Verordnung in Kraft gesetzt.

Strom in der Schweiz zu 60 Prozent aus Wasserkraft

Die Schweiz bezieht seinen Strom zu mehr als 60 Prozent aus Wasserkraft und fast zehn Prozent aus Solarenergie. Doch 20 Prozent des Stroms stammen aus der Kernenergie. Dafür reichen die eigenen Kraftwerke theoretisch aus, doch die Schweiz ist Teil des europäischen Stromnetzes und importiert Strom aus Nachbarländern. Sollte der Strom dort knapp werden, könnte das auch Auswirkungen auf die Schweiz haben.

In Deutschland gibt es "Risikovorsorgeplan Strom"

Wird der Strom in Deutschland knapp, regelt der "Risikovorsorgeplan Strom", was zu tun ist. Dessen Ziel ist es, die Stromversorgung wiederherzustellen. Bund und Länder werden Empfehlungen herausgeben, wie Strom gespart werden kann. Es handelt sich dabei aber lediglich um Empfehlungen, die nicht verpflichtend sind.