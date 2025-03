Drei Menschen sterben bei Flugzeugabsturz in der Schweiz – Anwalts-Paar an Bord

Ein Flugzeugabsturz hat sich vergangene Woche in der Schweiz ereignet: Ein einmotoriges Propellerflugzeug vom Typ Extra EA-400 stürzte am Montagabend (17. März) in der Nähe von bewohnten Ferienhäusern im Kanton Graubünden ab. Wie die Kantonspolizei berichtete, kamen dabei alle drei Insassen ums Leben.

Die Maschine war um 17.20 Uhr vom Flugplatz Samedan nahe St. Moritz gestartet und sollte nach Roskilde in Dänemark fliegen. Doch nur zwei Minuten nach dem Start kam es den Angaben zufolge zur Katastrophe.

Flugzeugabsturz in der Schweiz: Opfer waren Juristen aus Dänemark

Die dänische Maschine stürzte kurz nach dem Abheben ab. Kleine Propellermaschinen gelten als flexibel und effizient, doch in höheren Lagen können Wetterbedingungen und schwierige Startmanöver zur Herausforderung werden.

Bei den Toten handelt es sich laut dänischen Medienberichten um die Vorsitzende einer renommierten Anwaltskanzlei, ihren Ehemann, der ebenfalls Jurist war, sowie den gemeinsamen Sohn. Die Kanzlei Horten, die sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau auch auf deutsch-dänische Rechtsfragen spezialisiert hat, bestätigte nach dem Unglück die Todesfälle.

Auch im Sauerland ist kürzlich ein Kleinflugzeug abgestürzt, mit tödlichem Ausgang.

Flugzeugabsturz nahe Davos: „Explosion und riesiger Feuerball“

Nach dem Absturz in La Punt Chamues-ch, etwa 25 Kilometer südöstlich von Davos, brannte das Wrack der Propellermaschine völlig aus. Am Boden wurden keine weiteren Menschen verletzt, Bilder vom Unglücksort zeigen Häuser direkt neben der Unfallstelle.

Die Schweizer Zeitung Blick zitiert einen Augenzeugen: „In den Sekunden vor dem Absturz hat sich das Flugzeug um die eigene Achse gedreht und ist in den Boden geflogen. Dann gab es eine Explosion und einen riesigen Feuerball.“ Die Ermittlungen zur Absturzursache laufen, bisher gibt es keine gesicherten Erkenntnisse über die Hintergründe des Unglücks.

In Pennsylvania (USA) war kürzlich ebenfalls ein kleines Flugzeug in Flammen aufgegangen. Bilder zeigten einen spektakulären Rettungseinsatz, Menschen kamen wie durch ein Wunder nicht ums Leben. (mit dpa)