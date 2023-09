Schweiz

Stresstest unter Nachbarn: Schweizer Atommüll an der deutschen Grenze

Die Drohnenaufnahme zeigt das Haberstal in der Gemeinde Stadel. Hier könnte in einigen Jahren das geologische Tiefenlager der Schweiz entstehen.

Plus Nach 14 Jahre hat die Schweiz einen Platz für ein Atommüll-Endlager gefunden – zwei Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. In Südbaden will man das nicht hinnehmen.

Nirgendwo sieht man Plakate. Auch am Standort selbst, im Zürcher Unterland, steht nichts, aber auch gar nichts, was auf seine bedeutende Zukunft weist. Dichter Nadelwald rahmt das Gelände, wo absehbar Atommüll ganze 900 Meter in die Tiefe fahren soll. Seit einem Jahr ist dieser Ort berühmt: Stadel, Gebiet Haberstal. Denn am 12. September 2022 verkündete die zuständige Behörde, dass genau hier, in Schweizer Voralpenidylle, ein Grab für den nuklearen Abfall des Landes entstehen soll.

Auffallend ruhig geht es hier zu. Stadel, 2300 Einwohner, viele Geranien, ebenso viele Kühe, scheint sich irgendwie abgefunden zu haben mit dem Vorhaben der Nation. "Das Gebiet leistet einen wichtigen Beitrag in dieser Aufgabe." Ein Satz, den man an vielen Stellen hört. Von den zuständigen Behörden, den Menschen in der Provinz. Wut über ein Atomendlager gleich nebenan, die bleibt, wenn es sie denn überhaupt je gab, eher geräuschlos.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

