Schwer gestürzt: Motorradfahrer knallt auf Heck von Transporter

Schwer gestürzt

Motorradfahrer knallt auf Heck von Transporter

Ein 61-Jähriger prallt am Langenselbolder Dreieck beim Spurwechsel mit seinem Motorrad gegen einen Wagen. Der Mann stürzt - und verletzt sich so schwer, dass ein Hubschrauber nötig wird.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der schwer verletzte 61-Jährige kam mit dem Hubschrauber in eine Frankfurter Klinik. (Symbolbild)
    Der schwer verletzte 61-Jährige kam mit dem Hubschrauber in eine Frankfurter Klinik. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Ein Motorradfahrer ist am Langenselbolder Dreieck (Main-Kinzig-Kreis) auf das Heck eines Transporters aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den 61-Jährigen aus Hanau nach Frankfurt in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.

    Demnach wechselte der 61-Jährige am Abend vom linken Fahrstreifen der A45 nach rechts in Richtung der A66, prallte dabei gegen den vorausfahrenden Kleintransporter und stürzte.

    Die vier Fahrspuren der Autobahn in Richtung Frankfurt sowie die linken zwei Fahrspuren in Richtung Gießen wurden für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich zu melden.

