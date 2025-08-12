Motorradfahrer knallt auf Heck von Transporter

Ein Motorradfahrer ist am Langenselbolder Dreieck (Main-Kinzig-Kreis) auf das Heck eines Transporters aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den 61-Jährigen aus Hanau nach Frankfurt in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wechselte der 61-Jährige am Abend vom linken Fahrstreifen der A45 nach rechts in Richtung der A66, prallte dabei gegen den vorausfahrenden Kleintransporter und stürzte.

Die vier Fahrspuren der Autobahn in Richtung Frankfurt sowie die linken zwei Fahrspuren in Richtung Gießen wurden für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich zu melden.