Arbeiter mit brennendem Öl übergossen

Ein Arbeiter ist in einem Chemieunternehmen in Eislingen (Kreis Göppingen) von Öl übergossen worden, das sich anschließend entzündete. Der 64-Jährige wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Mann hatte Wartungsarbeiten an einem Reaktor durchgeführt, indem mittels Filtern Altöl aufbereitet wurde. In dem bis zu sieben Meter hohen Behälter sei es dann aufgrund zu hohen Drucks zu einer Verpuffung gekommen. Dadurch trat das Öl aus und übergoss den Mann.

Er konnte sich selbstständig unter eine Notfalldusche retten und das brennende Öl löschen. Die Abteilung für Gewerbe und Umwelt der Polizei hat Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Noch sei unklar, ob es sich bei dem Unfall am Donnerstag um einen Bedienungsfehler oder einen technischen Defekt handelte.