Säugling knallt mit Kopf auf Linienbus-Boden auf

Ein Säugling ist in einem Linienbus in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) wegen einer ruckartigen Bremsung aus einem Buggy gefallen und mit dem Kopf auf dem Boden aufgekommen. Die Busfahrerin habe an einer Straßenverengung wegen eines Fahrradfahrers abbremsen müssen, teilte die Polizei mit. Das sieben Monate alte Mädchen sei in dem Buggy nicht gesichert gewesen. Nach dem Sturz am Donnerstag wurde es schwer verletzt per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen.

