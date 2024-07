DWD warnt vor Unwetter im Süden Bayerns

Nach einem sonnig-heißen Tag warnt der Deutsche Wetterdienst für Teile von Schwaben und Oberbayern vor Unwetter. Am frühen Dienstagabend bestehe in den Landkreisen Oberallgäu und Ostallgäu sowie in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen die Gefahr von schwerem Gewitter der Stufe 3 (von 4), teilte der DWD mit. Für die Stadt Kempten gab der DWD eine Warnung vor Wetter der Stufe 2 heraus.

Im Falle von schwerem Gewitter bestehe unter anderem Gefahr durch Blitzschlag, Hagel, umstürzende Bäume, herabfallende Dachziegel sowie rasche Überflutungen von Straßen und Unterführungen.