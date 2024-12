Jugendlicher mit Messer und Pfefferspray attackiert

Zwei Unbekannte haben in Stuttgart einen 17-Jährigen mit einem Messer und Pfefferspray schwer verletzt. Die Täter sollen zuvor mit dem Jugendlichen in einer Bahn der Stadtlinie U2 in Streit geraten sein, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die jeweiligen Parteien stiegen an unterschiedlichen Haltestellen aus, trafen sich dann jedoch wieder in der Nähe der Haltestelle Gnesener Straße. Dort kam es zu der Attacke.

Rettungskräfte brachten den Jugendlichen nach dem Vorfall in der Nacht auf Mittwoch in ein Krankenhaus. Die Polizei bat etwaige Zeugen um Hilfe. Das Alter der Angreifer wurde auf 19 bis 20 Jahre geschätzt.