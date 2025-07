Polizei fahndet nach Sexshop-Räuber

Polizei und Staatsanwaltschaft in Frankfurt fahnden nach einem Mann, der ein Erotikfachgeschäft im Frankfurter Ostend ausgeraubt haben soll. Wie die Behörden am Montag mitteilten, ereignete sich der Überfall bereits am 4. Januar.

Räuber erbeutete mehrere hundert Euro

Demnach betrat der Mann das Geschäft, begab sich gezielt zur Kasse und gab vor, Sexspielzeug kaufen zu wollen. Dann zog er ein Messer und forderte die Angestellte zur Herausgabe von Bargeld auf. Sie versuchte noch aus dem Geschäft zu flüchten, was der Tatverdächtige verhinderte, indem er ihr den Weg versperrte. Die Angestellte öffnete die Kasse und nutzte den Moment, als der Räuber mehrere hundert Euro einsteckte, um den Laden zu verlassen und die Polizei zu verständigen.Der Tatverdächtige flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei. Die Ermittler fahnden mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach dem Täter. Für sachdienliche Hinweise ist eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt.