Auto prallt gegen Taxi - drei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Taxi im Schwarzwald-Baar-Kreis sind drei Menschen verletzt worden. Die beiden Fahrer kamen nach Angaben einer Sprecherin der Polizei mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Eine 76-jährige Mitfahrerin im Taxi - wohl eine Kundin - wurde leicht verletzt. Sie wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Den Angaben zufolge geriet der 26 Jahre alte Autofahrer am Nachmittag aus zunächst unbekannter Ursache auf einer Landstraße zwischen Vöhrenbach und Unterkirnach in die Gegenspur. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem Taxi, an dem ein 60-Jähriger am Steuer saß. Der 26-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und von den Rettungskräften befreit.

Die Straße war für rund vier Stunden gesperrt. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.