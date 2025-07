Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß zweier Autos

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 54 im Rheingau-Taunus-Kreis sind drei Menschen teils schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger wurde bei dem Unfall in Taunusstein in der Nacht zum Samstag in seinem Wagen eingeklemmt und mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Sein 22-jähriger Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu, ebenso der mutmaßliche Unfallverursacher.

Laut Polizei geriet der 30-Jährige auf Höhe des Parkplatzes Eiserne Hand in die Gegenspur und es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen des 20-Jährigen. Die Ermittler stellten bei dem Mann einen Promillewert von mehr als 2,0 fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet; ihm wurde der Führerschein abgenommen. Es entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Die Straße war für rund drei Stunden gesperrt.