Fahrradfahrer und Auto stoßen zusammen - Mann verletzt

Ein Fahrradfahrer ist im Kreis Ludwigsburg mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 56-Jährige fuhr Polizeiangaben zufolge am Samstagmittag eine Straße in Möglingen entlang und übersah in einer Kreuzung eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verletzungen an der Hand und am Kopf in eine Klinik. Die 62-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Bei dem Verletzten stellten die Beamten laut Mitteilung fest, dass er betrunken war. Ihm wurde Blut abgenommen.

