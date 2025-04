Vier Tote bei Kollision auf Autobahn in Österreich

In Österreich sind beim Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Lastwagen vier Menschen getötet worden. Mindestens drei weitere Insassen seien schwer verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Der Unfall ereignete sich auf einer Autobahn bei Scheiblingkirchen, rund 80 Kilometer südlich von Wien. Details zur Unfallursache und zur Herkunft der Opfer gebe es bis jetzt nicht, so der Polizeisprecher weiter. Die Autobahn in Richtung Wien wurde gesperrt.

