Wagen mit Familie auf A3 überschlägt sich - Verletzte

Das Auto einer vierköpfigen Familie hat sich bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Hochheim am Main (Main-Taunus-Kreis) mehrfach überschlagen. Der 28 Jahre alte Sohn, der am Steuer saß, seine 52-jährige Mutter, sein 18-jähriger Bruder und der 64-jährige Vater wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Alle kamen laut Mitteilung der Polizei zur Untersuchung ins Krankenhaus, der Fahrer und die Mutter müssen die Nacht über dort bleiben.

Den Angaben nach kam der Wagen am Freitagabend am Wiesbadener Kreuz in einer Kurve nach links von der Straße ab, weil er zu schnell war.

Das Auto fuhr auf den Anfang einer Schutzplanke auf und wurde in die Luft geschleudert. 25 Meter von der Straße entfernt kam der Wagen laut Polizei schließlich zum Liegen. Die Feuerwehr rückte an, um die Insassen zu befreien. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 16.500 Euro.

Die Eltern und die beiden Söhne werden verletzt. Foto: Uncredited/Polizeipräsidium Westhessen/dpa