Zeugenaufruf und Ermittlungen nach Unfall auf A3

Nach dem schweren Verkehrsunfall mit drei Toten auf der A3 ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Verdächtigen, die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mitteilte, ermittelt sie gegen den 25 Jahre alten Unfallverursacher wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Dieser soll zudem US-Amerikaner und Soldat sein – deshalb stehe man mit den amerikanischen Behörden in Austausch. Zuvor berichtete der Hessische Rundfunk.

Die Polizei rief derweil Zeugen auf, sich bei ihr zu melden. Vor allem wolle man Hinweise in Bezug auf die Fahrweise des 25-Jährigen erlangen.

15-Jähriger überholte rechts und prallte gegen Auto

Am Sonntag waren auf der A3 bei Frankfurt drei Menschen bei dem schweren Unfall ums Leben gekommen. Nach den Angaben der Polizei überholte ein 25-jähriger Fahrer von rechts ein Auto eines 38-Jährigen, welches sich auf der äußerst linken Fahrspur befand. Als er daraufhin wieder zurück auf die linke Fahrspur wechseln wollte, prallte er gegen den zuvor überholten Wagen.

Durch den heftigen Zusammenstoß sei dieser durch die Luft auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Dort sei er mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen, die in Fahrtrichtung Köln unterwegs waren. In dem einen saßen ein 20 Jahre alter Mann und eine 21-Jährige – beide starben noch an der Unfallstelle. Auch der 38-Jährige kam bei dem Unfall ums Leben; er wurde so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Insgesamt neun Fahrzeuge wurden demnach in den Unfall verwickelt.