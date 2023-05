Frau tötet ihre beiden Kinder und nimmt sich das Leben

Eine Mutter hat in Baden-Württemberg ihre beiden Kinder umgebracht. Danach nahm sie sich selbst das Leben. Die Beweggründe waren zunächst unklar.

In Baden-Württemberg ist es am vergangenen Pfingstwochenende zu grausamen und tragischen Geschehnissen gekommen. Das teilte nun die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. Demnach hat eine Frau in Schwieberdingen ihre beiden Kinder getötet. Nach den Morden fuhr die 56 Jahre alte Frau nach Kontal-Münchingen und nahm sich dort das Leben.

Es soll sich bei den Kindern um eine 13 Jahre alte Tochter und um einen 17 Jahre alten Sohn gehandelt haben. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Nach Informationen der Bild war der Junge pflegebedürftig. Die Tat soll sich demnach auf einem ehemaligen Bauernhof ereignet haben.

Schwieberdingen: Frau tötet ihre Kinder und nimmt sich das Leben

"Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass beide Kinder zwischen Sonntagabend und Montagmorgen von ihrer Mutter in der gemeinsamen Wohnung getötet wurden", gaben Staatsanwaltschaft und Polizei bekannt. "Die Hintergründe für die Tat sind bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg."

Schwieberdingen liegt im Kreis Ludwigsburg. Die Gemeinde hat etwas mehr als 10.000 Einwohner.

