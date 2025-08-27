Kletterer in der Rhön abgestürzt und verletzt

Beim Sturz an einer Steinwand bei Poppenhausen in der Rhön hat sich ein 53 Jahre alter Kletterer schwer verletzt. Der Mann sei am Dienstag rund fünf Meter in die Tiefe gefallen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Der Verunglückte musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Zunächst hatten mehrere Medien über das Unglück berichtet.

Nach Angaben der Bergwacht Wasserkuppe war zunächst eine Rettung des Verletzten per Hubschrauber und Seilwinde geplant. Allerdings hätte kein Hubschrauber mit dieser Ausrüstung rasch am Einsatzort sein können. Der 53-Jährige wurde schließlich vom Boden aus mit einer Gebirgstrage zu einem anderen Hubschrauber transportiert und damit in die Klinik gebracht.