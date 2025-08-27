Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Schwierige Rettung: Kletterer in der Rhön abgestürzt und verletzt

Schwierige Rettung

Kletterer in der Rhön abgestürzt und verletzt

Beim Klettern an einer Steinwand nahe Poppenhausen stürzt ein 53-Jähriger in die Tiefe. Die Rettung des Verletzten gestaltet sich schwierig.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Für die Rettung des Verletzten setzte die Bergwacht eine Gebirgstrage ein (Symbolbild).
    Für die Rettung des Verletzten setzte die Bergwacht eine Gebirgstrage ein (Symbolbild). Foto: Matthias Bein/dpa

    Beim Sturz an einer Steinwand bei Poppenhausen in der Rhön hat sich ein 53 Jahre alter Kletterer schwer verletzt. Der Mann sei am Dienstag rund fünf Meter in die Tiefe gefallen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Der Verunglückte musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Zunächst hatten mehrere Medien über das Unglück berichtet.

    Nach Angaben der Bergwacht Wasserkuppe war zunächst eine Rettung des Verletzten per Hubschrauber und Seilwinde geplant. Allerdings hätte kein Hubschrauber mit dieser Ausrüstung rasch am Einsatzort sein können. Der 53-Jährige wurde schließlich vom Boden aus mit einer Gebirgstrage zu einem anderen Hubschrauber transportiert und damit in die Klinik gebracht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden