Bademeister wird im Streit mit Flasche beworfen

Ein Bademeister ist im Strandbad Sandweier in Baden-Baden von einer offenbar angetrunkenen Frau beleidigt und mit einer Flasche beworfen worden. Nach Polizeiangaben beschimpfte die 46-Jährige den Mitarbeiter und warf schließlich eine Glasflasche nach ihm, bevor sie ihm auch mit der Faust gegen die Brust schlug. Der Mann blieb unverletzt - die Frau allerdings nicht. Als sie versuchte, über einen Zaun zu entkommen, verletzte sie sich an der Hand und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

