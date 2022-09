Schwimmenlernen in kälterem Wasser: Gibt es bald mehr Nichtschwimmer?

Wenn Kinder schwimmen lernen, sollten sie Spaß daran haben - ob das in kaltem Wasser geht? In der Energiekrise soll die Wassertemperatur gesenkt werden.

Viele Kinder kosten die ersten eigenen Schwimmzüge in tiefem Wasser Überwindung, dies in kaltem Wasser tun zu müssen - umso schlimmer. Angesichts von Energiekrise und Gasmangel hätten manche Schwimmbäder bereits ihre Temperaturen gesenkt oder gar ganz geschlossen, warnte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Bad Nenndorf. Auch die Hallenbäder in Augsburg öffneten mit gesenkter Temperatur. Was den Lebensrettern bundesweit mit Blick auf Herbst und Winter Sorgen bereitet: Steigt künftig die Zahl der Nichtschwimmer - erneut?

Aus wirtschaftlicher Sicht lasse sich die Senkung der Wassertemperatur in Schwimmbädern nachvollziehen, sagte DLRG-Sprecher Christopher Dolz. Aber: Für Schwimmkurse solle eine Wassertemperatur von 26 Grad das Ziel sein, das stehe der Anfängerschwimmausbildung kaum entgegen. Möglicherweise dauere es bei einigen Kindern länger, bis sie schwimmen lernten, weil sie frören und mehr Zeit bräuchten. Olympiasieger Florian Wellbrock mahnte bereits: "Wie will man da einem Fünf- oder Sechsjährigen beibringen, dass der jetzt ins kalte Wasser gehen muss und Spaß dabei haben soll, schwimmen zu lernen? Das ist aus meiner Sicht nicht möglich."

DLRG: Ein kaltes Bad ist besser als ein geschlossenes

Sollte die Wassertemperatur unter 26 Grad gesenkt werden, sind laut DLRG andere Ausbildungskonzepte nötig - mit weniger Zeit im Wasser. Damit werde es aber noch länger dauern, bis Kinder schwimmen lernten - dennoch sei kälteres Wasser einem geschlossenen Bad vorzuziehen. All das gelte aber nur für die Ausbildung der Schwimmanfänger, sagte Dolz: "Von Babyschwimmen oder Wassergewöhnung brauchen wir hier gar nicht zu sprechen, dafür wäre das natürlich undenkbar - da sollten es wenigstens 30 Grad und mehr sein." Schon bei einer Wassertemperatur unter 35 Grad beginne der Körper langsam auszukühlen.

Die Bäderallianz Deutschland, ein Zusammenschluss von Interessensvertretern der Branche, wandte sich Mitte Juli mit einem Positionspapier an die Bundesregierung. Darin forderte sie, auf die Energieknappheit schrittweise zu reagieren - und zunächst auf "hochtemperierte Außenbecken" zu verzichten, anschließend nur noch Sport- und Lehrschwimmbecken zu nutzen und schließlich auch dort die Temperatur auf maximal 26 Grad zu senken.

Der Deutsche Olympische Sportbund rief kürzlich die rund 90.000 Sportvereine in Deutschland auf, in den kommenden Monaten mindestens 20 Prozent Energie einzusparen. So solle verhindert werden, dass Schwimmbäder und Sportstätten schließen. In vielen Bädern wird es daher unbequem für Schwimmerinnen und Schwimmer: Städte wie etwa Hannover, München, Aachen und Cuxhaven setzen auf kälteres Wasser.

Nur rund 40 Prozent der Zehnjährigen schwimmen sicher

Das Problem: Der Anteil der Nichtschwimmer ist hoch, schon vor der Corona-Pandemie mit ihrem Bäder-Lockdown galten laut DLRG nur rund 40 Prozent der Zehnjährigen als sichere Schwimmer. "Wir gehen davon aus, dass es heute nicht mehr sind", mahnte Dolz. Erkennbar sei dies an der Zahl der abgenommenen Schwimmabzeichen. 2020 hätten die Ausbilder am Beckenrand knapp 75 Prozent weniger Prüfungen als ein Jahr zuvor abgenommen - nach 92.913 sank die Zahl demnach auf 23.458. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl immerhin wieder auf 38 112. Bei den Seepferdchen für die Jüngsten gab es 2020 einen Rückgang auf 14 566 - nach 46.958 ein Jahr zuvor. 2021 waren es 36.368 Seepferdchen.

Tipps für Eltern: Wie lernen Kinder schwimmen? 1 / 10 Zurück Vorwärts Selfmade Schwimmkurs: Eltern können auch selbst einiges tun, um ihren Kindern schwimmen beizubringen, ist sich Linda Seitz von der Wasserwacht Aichach sicher. Sie verweist auf eine Lehr-Broschüre für Eltern der Wasserwacht Thannhausen, die frei zugänglich ist. Darin enthalten sind zahlreiche Tipps fürs Schwimmenlernen, von denen wir hier ein paar rausgegriffen haben.

Sicherheit: Eltern sollten beim Üben mit ihren Kindern auch immer auf ihre eigenen Grenzen achten. Sie müssen sich ebenfalls im Wasser sicher fühlen und erkennen, wenn ihre Kraft nachlässt. Außerdem ist es wichtig, dass man das Gewässer vorab checkt und auf mögliche Gefahrenquellen achtet.

Keine Angst vor Wasser: Den Kopf unter einen Duschstrahl halten, kann für einige Kinder bereits zur Herausforderung werden. Helfen können hier spielerische Übungen, um das Kind an den Umgang mit Wasser zu gewöhnen - ganz ohne Schwimmen. Möglich ist das, indem man sich das Kind selbst mit der Gießkanne abduschen lässt, im niedrigeren Wasser gemeinsam Fangen spielt oder eine Wasserschlacht macht.

Tauchen: Im nächsten Schritt können einige Übungen helfen, die Kinder an das Tauchen zu gewöhnen. An der Wasseroberfläche oder knapp darunter mit dem Atem zu blubbern, zeigt, dass es halb so schlimm ist, wenn Wasser an Mund und Nase ist. Stück für Stück können Spiele dabei helfen, dass der ganze Kopf unter Wasser geht. Das Kind kann beispielsweise einen leichten schwimmenden Gegenstand über das Wasser schieben - zuerst mit dem Kinn, dann mit der Nase und später mit der Stirn.

Schweben: Ein besonders gutes Gefühl im Wasser bekommen Kinder durch Schweben - in Rücken- oder Bauchlage. Dabei können Eltern dem Kind Stabilität geben, in dem sie die Hand reichen, den Kopf stützen oder das Kind auf dem Rücken durch das Wasser ziehen. Etwas mehr Überwindung kostet das Schweben im Bauchlage. Aber auch hier können Eltern zu Beginn so viel Hilfestellung geben, wie es braucht, damit sich das Kind sicher fühlt. Wichtig für den Auftrieb ist, dass das Kind vor dem "Schweben" einatmet.

Gleiten: Vom Schweben zum Gleiten ist es dann nur ein recht kleiner Schritt, der eine gute Vorbereitung fürs Schwimmen selbst ist. Dabei können Eltern zunächst das Kind an den Füßen nehmen und es in Bauchlage durch das Wasser schieben. Alternativ kann sich das Kind auch selbst aus der Hocke oder vom Beckenrand abstoßen und gleiten. Das geht auch komplett unter Wasser.

Springen : Vom Beckenrand ins Becken hüpfen können, schafft zusätzliche Sicherheit - und macht viel Spaß. Kinder können ganz klein anfangen und sich zunächst vom Beckenrand sitzend ins Wasser rutschen lassen. Später hilft vielleicht eine Schwimmnudel, mit der das Kind ins Becken hüpft. Beim Springen ist besonders wichtig, auf eine ausreichende Beckentiefe zu achten.

Beinbewegung: In der Regel beginnt man beim Schwimmenlernen mit der richtigen Beinbewegung. Denn sie macht einen Großteil des Vortriebs aus. Die Technik lässt sich auch ohne Wasser im Sitzen trainieren. Dazu streckt das Kind die Beine vor sich aus, zieht sie dann in Richtung Bauch heran, die Fersen am Po, die Knie sollen dabei vom Bauch weggestreckt sein. Beim Wiederausstrecken grätscht das Kind die Beine in V-Form und schließt am Ende die Beine wieder. Ist der Ablauf trainiert, kann man die Übungen ans Wasser verlagern: Die Beine sind im Wasser, Bauch und Oberkörper liegen auf dem Beckenrand. Später kann man die Bewegung komplett ins Wasser verlagern.

Armbewegung: Auch die Armbewegung kann man vorab im Trockenen üben. Dabei werden die Arme nach vorne gestreckt, die Handflächen berühren sich. Anschließend werden die Hände nach außen geklappt und nach außen und hinten gezogen, dann die Ellenbogen angezogen und die Arme am Körper entlang wieder nach vorne gestreckt. Ist der Ablauf verinnerlicht, kann die Bewegung im schultertiefen Wasser stehend geübt werden oder mit einem Hilfsmittel wie einer Schwimmnudel.

Schwimmen: Funktionieren die Bein- und Armbewegungen unabhängig voneinander, können sie zu einer Schwimmbewegung zusammengefügt werden. Wichtig ist, dass die erlernten Fähigkeiten regelmäßig geübt werden.

Dolz sprach von einem "Ausbildungsstau", der bei weitem nicht abgebaut sei, auch wenn 2000 zusätzliche Kurse ins Leben gerufen worden seien. Aber auch hier gelte: Seien Schwimmbäder geschlossen und fehlten Wasserflächen, nützten auch die zusätzlichen Kursangebote wenig. Auch die Rettungsschwimmausbildung sei betroffen - im laufenden Jahr sei es teils schwierig gewesen, genügend Rettungsschwimmer zu finden.

Schwimmbadpreise dürften durch die Energiekrise steigen

Darüber hinaus dürften die Preise in Schwimmbädern steigen. Inwieweit dies auch für Schwimmkurse zu erwarten sei, wäre "ein Blick in die Glaskugel", sagte Dolz. Die rund 2000 örtlichen Gliederungen der DLRG organisierten ihre Schwimmkurse selbst, einige hätten langfristige Mietverträge mit den Schwimmbadbetreibern. Dass diese künftig ihre Eintrittspreise anheben, sei zu erwarten, fraglich sei aber, ob dies auf die Vereine umgelegt werden könne. Der höchste derzeit bekannte Preis, der pro Stunde für die Miete einer Bahn im Schwimmbad bezahlt werden müsse, liege bei etwa 75 Euro.

Im Extremfall einer Schwimmbadschließung sei es nicht leicht, Eltern und Kinder weiter fürs Schwimmen zu begeistern, sagte der Sprecher. Eltern und Kinder könnten aber viel selbst tun - und die Wassergewöhnung zu Hause in Badewanne oder Dusche beginnen. (dpa)