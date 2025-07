„Scream Club“: In Chicago treffen sich Leute zum gemeinsamen Schreien

Schreien hat gemeinhin ja keinen guten Ruf. Geschrien wird in Kasernen, im fortgeschrittenen Streitgespräch und gemeinhin gilt ja irgendwie auch: Wer schreit, hat Unrecht. Dass das nicht stimmt, weiß natürlich jedes Elternteil. Denn wer schreit, der kann natürlich auch seinen gerechten Zorn ausformulieren, dass er schon wieder barfuß auf ein herumliegendes Legoteil getreten ist, verflixt! Das wird eben nicht in Flüsterlautstärke, sondern im kraftvollen Dezibel-Bereich artikuliert.

Tatsächlich gilt es als erwiesen, dass ein Brüller von Zeit zu Zeit gesund ist. Das Stresshormon Cortisol, das im Alltag an viel zu vielen Stellen unnötigerweise ausgeschüttet wird, wird dabei abgebaut. Das dachte sich auch eine zu Beginn kleine, mittlerweile aber stetig wachsende Gruppe Gleichgesinnter aus Chicago. In der US-Stadt gibt es seit einiger Zeit den „Scream Club“, also den Schreiklub. Dessen Teilnehmer treffen sich jeden Sonntag am Ufer des Chicago Rivers um – erraten: sich die Seele aus dem Leib zu schreien.

Der Gründer des Scream Clubs: „Wenn der Druck zu groß ist, explodiert er“

Immer mehr Menschen kommen zu den wöchentlichen Treffen, die einen festen Ablauf haben: Es geht los mit Atemübungen als Aufwärmprogramm, dann folgt ein Countdown und schließlich wird gebrüllt, was die Stimmbänder hergeben. Manny Hernandez, der den Klub gegründet hat, sagt dazu: „Stress baut sich an so vielen Stellen unseres Lebens auf. Wenn man keinen gesunden Weg findet, loszulassen, ist das wie bei einem Schnellkochtopf: Wenn der Druck zu groß ist, explodiert er.“ Damit hat er recht – und dürfte doch nur ein Lächeln von Eltern ernten, durch deren Körper Cortisol permanent geschleust und abgebaut wird. Dem Legostein sei Dank.