„Scrubs“ Reboot: Was ist zur Neuauflage bekannt?

Die Kult-Sitcom „Scrubs“ („Arztkittel“), die zwischen 2001 und 2010 mit ihrem Mix aus Comedy, Drama und Herz die Zuschauer begeisterte, kehrt zurück – und zwar bei ABC. Mit dabei sind Zach Braff, Donald Faison und Sarah Chalke, die nicht nur wieder ihre ikonischen Rollen übernehmen, sondern auch als Executive Producer fungieren. Gegenüber „Good Morning America“ wurde bestätigt: „Zach Braff, Donald Faison und Sarah Chalke sind wieder dabei.“ Die Handlung setzt Jahre nach dem Ende der Originalserie an, und wie es im offiziellen Logline heißt: „JD und Turk stehen zum ersten Mal seit Langem wieder gemeinsam im OP – die Medizin hat sich verändert, die Assistenzärzte haben sich verändert, aber ihre Bromance hat die Zeit überdauert.“ Auch Sarah Chalke äußerte sich auf Instagram begeistert zur Rückkehr: „JAAAA!!!!“ und ergänzte: „@vdoozer danke für meinen Traumjob ... zum zweiten Mal.“ Donald Faison meldete sich ebenfalls mit einem Throwback-Post und den Worten: „Hallo nochmal.“

Serienschöpfer Bill Lawrence bleibt ebenfalls an Bord und zeigt sich emotional: „‘Scrubs‘ bedeutet mir unglaublich viel.“ Und weiter: „Ich freue mich riesig über die Chance, die Bande wieder zusammenzubringen.“ In einer Instagram-Story präsentierte sich Zach Braff singend und voller Vorfreude über das Wiedersehen mit seinen Kollegen – dabei machte er deutlich, dass das Projekt ohne Sarah Chalke und Donald Faison für ihn nicht denkbar sei. Auch Chalke und Faison bekräftigten die Serien-Neuauflage mit eigenen Beiträgen auf Social Media. Ob Judy Reyes in ihrer Rolle als Krankenschwester Carla Espinosa ebenfalls Teil des Reboots wird, ist laut faz.net bislang unklar.

Die neue Serie soll bekannte und neue Charaktere durch den Alltag im Sacred Heart Hospital begleiten – mit einer Mischung aus Humor, Herz und überraschenden Momenten. Wir haben die Details für Sie.

Release von „Scrubs“ Reboot: Wann ist mit dem Start zu rechnen?

Der Reboot wurde von ABC direkt als Serie bestellt, ohne vorherige Pilotfolge. Die neue Staffel soll in der TV-Saison 2025/2026 ausgestrahlt werden. Erste Hinweise auf die Entwicklung gab es bereits im Dezember 2024, die Beteiligung von Zach Braff wurde im Mai 2025 bestätigt.

Besetzung von „Scrubs“ Reboot: Diese Schauspieler gehören zum Cast

Erste Infos über die Darstellerinnen und Darsteller der Neuauflage von „Scrubs“ sind offiziell bestätigt.

Die Originalbesetzung ist wieder mit an Bord:

Zach Braff als Dr. John „J.D.“ Doria

Donald Faison als Dr. Christopher Turk

Sarah Chalke als Dr. Elliot Reid

Alle drei sind auch als Executive Producer beteiligt.

Weitere Rückkehrer aus der Originalserie sind wahrscheinlich, darunter John C. McGinley, Christa Miller, und möglicherweise Judy Reyes und Neil Flynn.

Dies ist das Produktionsteam:

Bill Lawrence – Serienschöpfer & Executive Producer

Tim Hobert und Aseem Batra – Showrunner & Executive Producer

Jeff Ingold und Liza Katzer – Executive Producer

Studio: 20th Television

Handlung vom „Scrub“ Reboot: Wie geht es weiter?

Die neue Staffel dreht sich natürlich wieder um J.D. und Turk, die „zum ersten Mal seit langem wieder gemeinsam ihre Kittel anziehen“ („scrub in together“). Die Medizin und die Assistenzärzte haben sich verändert – aber ihre legendäre „Bromance“ (das setzt sich zusammen aus „Brother“ und „Romance“) bleibt bestehen.

Die Serie verspricht eine Mischung aus neuen und vertrauten Charakteren, die mit Lachen, Herz und Überraschungen durch das Sacred Heart Hospital navigieren.

Scrubs Reboot: Übertragung

Der Reboot der Single-Camera-Comedy wird auf dem US-Sender ABC ausgestrahlt. Disney ist die Muttergesellschaft von ABC, was auch internationale Streamingoptionen über Disney-Plattformen wahrscheinlich macht.