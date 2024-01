Deutschland liefert der Ukraine Sea King Mk41: Die wichtigsten Daten des Helikopters

Deutschland will die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen und liefert erstmals Militärhubschrauber vom Typ Sea King Mk41. Die wichtigsten Informationen zu den Maschinen.

Im Krieg gegen Russland will die Bundesregierung die Ukraine mit einer Lieferung von Militärhubschraubern unterstützen. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, hat Verteidigungsminister Boris Pistorius ( SPD) dem Land sechs Mehrzweckhubschrauber vom Typ Sea King Mk41 zugesichert. Auch ein "umfangreiches Zubehör- und Ersatzteilpaket sowie eine fliegerische und technische Ausbildungsunterstützung" gehören dazu. Die Lieferung soll den Angaben zufolge ab dem zweiten Quartal 2024 erfolgen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Der Sea King ist ein bewährter und robuster Hubschrauber, der den Ukrainern in vielen Bereichen helfen wird: bei der Aufklärung über dem Schwarzen Meer bis hin zum Transport von Soldaten", so Pistorius. Für den Schutz der ukrainischen Bevölkerung und Infrastruktur bleibe die Luftverteidigung "die Priorität Nummer 1". Außerdem sei mehr Tempo bei der Rüstungsproduktion nötig.

Nutzung des Mehrzweckhubschraubers Sea King Mk41

Die Maschinen dürften in dem Krieg in erster Linie für die Aufklärung, etwa über dem Schwarzen Meer, und die Logistik verwendet werden. Der Sea King hat eine Reichweite von über 1500 Kilometern, besitzt Radar und Infrarotkamera, ist sehr robust und kann auch bei schlechtesten Wetterverhältnissen fliegen. Er hat eine besondere Bauweise als amphibischer Helikopter: Rumpfform und Ausleger machen möglich, dass er in ruhiger See landen könnte. In der Regel wird aber die eingebaute Rettungswinde genutzt. Müsste der Sea King bei schlechtem Wetter auf dem Meer notlanden, würden Schwimmkörper ihm den nötigen zusätzlichen Auftrieb geben, sich über Wasser zu halten. Der Sea King dient der Marine auch, um Personal und Material zu transportieren. Er lässt sich auch mit Maschinengewehren bewaffnen und kann Täuschkörper werfen.

Der Hubschrauber basiert auf einer britischen Version, die von den amerikanischen Sikorsky-SH-3-Modellen (Baujahr 1959) weiterentwickelt wurde. Die Bundeswehr bestellte ihre ersten Modelle bereits 1969.

Die technischen Daten des Sea King Mk41

Länge: 22,1 Meter

Breite: 4,9 Meter

Höhe: 5,1 Meter

Rotordurchmesser: 18,9 Meter

maximales Startgewicht: 9,3 Tonnen

zwei Wellentriebwerke

Gesamtleistung: 2500 kW (3400 PS)

Dienstgipfelhöhe: 3800 Meter

Geschwindigkeit: 252 km/h.

Der Mehrzweckhubschrauber besitzt zudem zwei Rundumradare des Typs "Seaspray 3000" und eine Wärmebildkamera vom Typ FLIR. Im Sea King finden maximal 20 Passagiere Platz.

Lesen Sie dazu auch