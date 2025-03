Lottogewinner gesucht: Rund 300.000 Euro erspielt

Lotto Hessen sucht seit zwei Jahren einen Lottogewinner. 304.888,80 Euro hatte ein Tipper mit sechs richtigen Gewinnzahlen in der Freitagsziehung vom 10. März 2023 gewonnen, wie Lotto Hessen in Wiesbaden mitteilte. Der Einsatz habe 31,75 Euro betragen.

Weil der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin anonym, also ohne Kundenkarte in einer Lottoverkaufsstelle in Viernheim (Kreis Bergstraße) getippt hatte, muss der Gewinn selbst aktiv angefordert werden. Bei dem Betrag handelt es sich den Angaben zufolge um den höchsten bisher nicht beanspruchten Lottogewinn in Hessen.

Frist läuft Ende 2026 aus

Erfahrungsgemäß meldeten sich die Gewinner meist in den ersten beiden Wochen nach der Ziehung, sagte ein Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Hessen. Warum sich der oder die Glückliche bisher nicht gemeldet hat, sei unklar. Tipper und Tipperinnen aus Viernheim und Umgebung sollten noch einmal in Taschen, Schubladen oder ausrangierten Geldbeuteln nach alten Spielquittungen schauen, empfiehlt Lotto Hessen.

Der Gewinn kann noch bis Ende 2026 geltend gemacht werden. Nach dem Ablauf der dreijährigen Frist würde das Geld in einer Sonderauslosung erneut ausgespielt werden.