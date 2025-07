Lagerhalle mit Möbeln gerät in Brand - 100.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einer Lagerhalle für Möbel ist ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Abend in der Halle im Landkreis Waldeck-Frankenberg ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Demnach befanden sich ein An- und Verkaufsgeschäft für Möbel und zwei integrierten Wohnungen darin.

Laut Angaben der Polizei waren beim Ausbruch des Brandes keine Menschen im Gebäude. Demnach wurde auch niemand verletzt. Für die Löscharbeiten wurde die angrenzende Bundesstraße 252 für rund zwei Stunden voll gesperrt. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.