"Secret Invasion" auf Disney+: Alles rund um Start und Besetzung der Marvel-Serie

Disney Plus nimmt die Marvel-Serie "Secret Invasion" ins Repertoire auf. Hier finden Sie alle bekannten Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream.

Im Sommer 2023 erscheint eine neue Serie auf Disney+. Mit "Secret Invasion" baut der Streaminganbieter sein Sortiment mit einer weiteren Marvel-Serie aus. Das Comic-Universum von Marvel hat sich in einem langfristigen Plan in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut. Mittlerweile läuft "Phase 5" des Expansionsplans. Neben Filmen wie "Daredevil Born Again" gehören auch einige Serien zu diesem Abschnitt. "Secret Invasion" ist eine davon.

Sie wollen mehr über die Sience-Fiction-Serie erfahren? Alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Übertragung und Besetzung ehrfahren Sie hier. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen aktuellen Trailer zur Serie.

Wann ist der Start von "Secret Invasion"?

Das Erscheinungsdatum von "Secret Invasion" sollte ursprünglich bereits im Frühjahr 2023 liegen. Mit leichter Verspätung läuft die Serie nun seit dem 21. Juni 2023 auf Disney+.

Das sind die Folgen von "Secret Invasion"

Insgesamt erscheinen sechs Folgen von "Secret Invasion", einmal pro Woche gibt es eine neue Ausstrahlung. Die Namen der Episoden wurden bereits vorab von Disney+ veröffentlicht. Folgende Titel tragen die sechs Folgen von "Secret Invasion":

21. Juni 2023: Folge 1, Mastery of Sabotage

28. Juni 2023: Folge 2, Self-Report Scheme

05. Juli 2023: Folge 3, Reactor Me Once...

12. Juli 2023: Folge 4, Lost in Storage

19. Juli 2023: Folge 5, Vent Out Your Anger

Out Your Anger 26. Juli 2023: Folge 6, Suss Out the Meek

Besetzung: Wer sind die Schauspieler von "Secret Invasion"? Das ist der Cast

Hinsichtlich der Besetzung von "Secret Invasion" können Sie sich auf alte Bekannte freuen. Offiziellen Angaben von Disney zufolge sind unter den Schauspielern Samuel L. Jackson als Nick Fury und Ben Mendelsohn als Talos. Möchten Sie gerne wissen, wer noch mitwirkt? Hier gibt es eine von movieplot.de übernommene Übersicht zum Cast:

Samuel L. Jackson (als Nick Fury )

(als ) Ben Mendelsohn (als Talos)

(als Talos) Kingsley Ben-Adir (als Gravik)

Olivia Colman (als Sonya Falsworth)

(als Sonya Falsworth) Emilia Clarke (als G'iah)

(als G'iah) Christopher McDonald

Cobie Smulders (als Maria Hill )

(als ) Martin Freeman (als Everett K. Ross )

(als ) Charlayne Woodard

Killian Scott

Samuel Adewunmi

Dermot Mulroney (Präsident Ritson)

Katie Finneran

Don Cheadle (als James Rhodes )

Worum geht es in "Secret Invasion"? Das ist die Handlung

Es stellt sich heraus, dass zahlreiche Bewohner der Erde und Avengers seit mehreren Jahren von Skrull-Invasoren verkörpert werden - also durch Aliens, die das Aussehen von Menschen annehmen und diese imitieren können. Talos gehört der außerirdischen Spezies der Skrull an. Die echten Erdbewohner wurden entführt. Durch die jüngsten Ereignisse steht "Secret Invasion" ganz unter dem Motto "Wem kannst du vertrauen?". Niemand kann sicher sein, ob er gerade einem Feind oder Freund gegenüber steht.

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe, die aus dem Jahr 2008 stammt. Wie netzwelt.de berichtet, wird die Serie "Secret Invasion" mehrere Superhelden beinhalten. Das gesamte Marvel-Universum könnte durcheinander gebracht werden. In "Secret Invasion" stellt sich heraus, ob manche Marvel-Helden einen Doppelgänger haben.

Übertragung: "Secret Invasion" im Stream bei Disney+

Die Marvel-Serie "Secret Invasion" gibt es im Stream bei Disney+ zu sehen. Disney+ ist ein kostenpflichtiger Streamingdienst, der alle Disney-Produktionen sowie Marvel-Ausgaben zeigt. Für 8,99 Euro pro Monat kann ein Abo abgeschlossen werden.

Trailer zu "Secret Invasion"

Sind Sie neugierig auf die Serie und wollen mehr erfahren? Hier finden Sie den deutschen Trailer zu "Secret Invasion" bei Disney+: