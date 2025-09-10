Icon Menü
Seelsorge: Kirchen bieten Hilfe für Polizisten in Krisensituationen

Seelsorge

Kirchen bieten Hilfe für Polizisten in Krisensituationen

Krisenmomente bei Polizistinnen und Polizisten können viele Facetten haben. Helfen können hier auch die Kirchen.
Von dpa
    Die Pastorin ist seit über zehn Jahren Polizeiseelsorgerin.
    Die Pastorin ist seit über zehn Jahren Polizeiseelsorgerin. Foto: Jörg Halisch/dpa

    In Krisensituationen können sich Polizistinnen und Polizisten in Hessen und Rheinland-Pfalz auch Hilfe bei den Kirchen holen. Das Spektrum habe viele Facetten. «Es gibt Krisen beruflicher Art, persönlicher Art, Krankheit, Trennung, den Tod von Angehörigen», sagte die leitende Polizeipfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Barbara Görich-Reinel. Die 65-Jährige geht nach mehr als zehn Jahren als Polizeiseelsorgerin zum 1. Oktober in den Ruhestand. Über ihre Nachfolge ist nach ihren Angaben noch nicht entschieden.

