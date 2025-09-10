Kirchen bieten Hilfe für Polizisten in Krisensituationen

In Krisensituationen können sich Polizistinnen und Polizisten in Hessen und Rheinland-Pfalz auch Hilfe bei den Kirchen holen. Das Spektrum habe viele Facetten. «Es gibt Krisen beruflicher Art, persönlicher Art, Krankheit, Trennung, den Tod von Angehörigen», sagte die leitende Polizeipfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Barbara Görich-Reinel. Die 65-Jährige geht nach mehr als zehn Jahren als Polizeiseelsorgerin zum 1. Oktober in den Ruhestand. Über ihre Nachfolge ist nach ihren Angaben noch nicht entschieden.

