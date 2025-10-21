Suche nach Rebecca: Was wir wissen und was nicht

Im Fall der seit mehr als sechs Jahren vermissten Rebecca aus Berlin-Neukölln sucht die Polizei südöstlich der Hauptstadt nach Beweismitteln. Am zweiten Tag des Großeinsatzes rückt ein weiteres Objekt in den Fokus.
Seit Jahren vermisst
