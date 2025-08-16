Einbrecher will sich an schlafender Frau vergehen

Ein mutmaßlicher Einbrecher soll nahe Darmstadt mit Messern nach Polizisten geworfen und damit Spezialeinsatzkräfte auf den Plan gerufen haben. Der Mann soll am frühen Morgen in eine Wohnung in Griesheim eingebrochen sein, wie die Polizei mitteilte. Nachdem er sich Wertgegenstände genommen habe, habe er versucht, sich sexuell an der schlafenden Bewohnerin zu vergehen. «Die Frau sei hierdurch aufgewacht, woraufhin der Mann flüchtete», hieß es.

Über Hinweise machten die Einsatzkräfte laut Mitteilung kurz darauf einen Tatverdächtigen ausfindig, der sich in einer Wohnung in der Nähe befand. Dort soll der 29-Jährige die Polizisten mit verschiedenen Gegenständen beworfen haben, unter anderem mit Messern. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm den Verdächtigen daraufhin fest, wobei er leicht verletzt wurde.

Dem Mann werden nun mehrere Straftaten vorgeworfen. Die Ermittlungen laufen. Zur medizinischen Abklärung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohnerin blieb einem Polizeisprecher zufolge unverletzt.