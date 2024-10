Seltene Polarlichter in Deutschland erwartet: Chancen auf Naturschauspiel am Freitag

Bunte Lichter, mit dem bloßen Auge mal besser mal schlechter zu erkennen: Polarlichter sind ein ganz besonderes Naturschauspiel. In der Nacht von Donnerstag, 10. Oktober, auf Freitag, 11. Oktober, konnte deutschlandweit das Spektakel auch in unseren Breitengraden betrachtet werden. Wer es nicht in der vergangenen Nacht nicht mitbekommen hat, hat am Freitagabend möglicherweise nochmal eine Chance.

Grund für die besonderen Lichter ist eine besonders starke Sonneneruption am Donnerstag. Diese konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jüngst beobachten, wie etwa die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA auf ihrer Seite mitteilt. Ein Teil dieses Sturms, ein sogenannter koronaler Massenauswurf (CME), steuert auf die Erde zu und verursachte bereits in der vergangenen Nacht die ersten Polarlichter. Ein CME ist eine Eruption, bei denen die Sonne Plasma ausstößt. In diesem Zusammenhang ist häufig auch von „Sonnenstürmen“ die Rede. Bei besonders starken „Sonnenstürmen“ können die Lichter dann auch in unseren Breitengraden beobachtet werden. Bis Samstag sollen die Polarlichter noch in unseren Breitengraden zu sehen sein.

Die Nordlichter entstehen ab einer Höhe von 70 Kilometern, meist noch mehr. Deshalb kann man sie nur in besonders klaren und dunklen Nächten sehen. Der Deutsche Wetterdienst sagt für die Nacht von Freitag auf Samstag in Bayern nur wenig bis keine Wolken vorher, gebietsweise kann sich aber Nebel bilden.

Bereits das zweite Mal Polarlichter im Oktober

Die Intensität und Häufigkeit von Polarlichtern hängt mit der Aktivität der Sonne zusammen. Meist sind sie grün oder rot. Gänzlich erforscht sind sie bislang nicht. Befindet sich die Sonne in einer aktiveren Phase, gibt es mehr solcher CME, die dann auch in Deutschland zu sehen sind. Solche aktiven Phasen sind meist alle elf Jahre.

Jenseits der Polarkreise sind fast täglich Polarlichter zu sehen. Erst zieht ein blassgelber Schimmer auf, dann werden die Lichter immer stärker. Manche Nordlichter sind nur leicht zu sehen, andere erstrahlen in leuchtenden Farben. Leider ist nur schwer vorherzusagen, wann Polarlichter zu sehen sind. Wegen der enormen Geschwindigkeit der ausgestoßenen Sonnenpartikel ist nur eine kurzfristige Vorhersage möglich. Zuletzt kam es Anfang Oktober und davor im Mai dieses Jahres zu sehen.