Seltene Sternenexplosion: Ist heute die lang ersehnte Nova des T CrB zu sehen?

Bereits seit dem vergangenen Jahr erwarten Astronomen die Explosion des Sterns T Coronae Borealis (T CrB). Die Nova wird im Sternbild Nördliche Krone (Corona Borealis) erscheinen und so hell leuchten, dass sie mit bloßem Auge sichtbar sein wird. Fachleute haben den Zeitpunkt des Ausbruchs berechnet – das spektakuläre Ereignis könnte bereits heute stattfinden.

T Coronae Borealis: Was ist eine Nova?

Als Nova bezeichnet man das starke Aufleuchten eines Sterns – und zwar um das 100- bis 10.000-fache. Das kann aber nur in einem Doppelsternsystem passieren, das aus einem Weißen Zwerg und einem Roten Riesen besteht. Der Weiße Zwerg zieht nach und nach Masse – vorrangig Wasserstoff – von seinem Nachbarn, dem Roten Riesen an, wodurch laut NASA Druck und Hitze aufgebaut wird. Letztlich kommt es dann zu einer Kernfusionsexplosion, die als Nova zu sehen ist. Der Stern wird dabei nicht zerstört. Deshalb unterscheidet sich die Nova auch von einer Supernova, die viel heller ist, am Ende aber zum Tod des Sterns führt. Laut NASA ist die erwartete Nova von T CrB sehr besonders, weil er „nur“ 3000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Man kann sie also relativ genau beobachten und Daten sammeln.

„Es ist ein einmaliges Ereignis, das viele neue Astronomen hervorbringen wird und jungen Menschen ein kosmisches Ereignis bietet, das sie selbst beobachten, ihre eigenen Fragen stellen und ihre eigenen Daten sammeln können“, sagte Dr. Rebekah Hounsell, eine auf Nova-Ereignisse spezialisierte Assistenzforscherin am Goddard Space Flight Center der NASA in Greenbelt, Maryland. „Das wird die nächste Generation von Wissenschaftlern beflügeln.“

T Coronae Borealis: Wann findet die Nova statt?

Wie die Astronomie-App StarWalk berichtet, gibt es verschiedene Termine, die Experten vorhergesagt haben. Der genaue Zeitpunkt lässt sich leider nicht bestimmen, allerdings gehen Experten davon aus, dass es dieses Jahr zu einer Nova kommen wird. Die Nova des T CrB wurde mehrmals offiziell dokumentiert. Astronom John Birmingham beobachtete sie am 12. Mai 1866 und Astronom Leslie Peltier beobachtete sie 1946. Es gibt aber laut NASA auch eine Erwähnung, die 800 Jahre zurückliegt. Die Nova von T Crb findet also etwa alle 80 Jahre statt. „Es gibt einige wenige wiederkehrende Novae mit sehr kurzen Zyklen, aber typischerweise sehen wir nicht oft einen wiederholten Ausbruch in einem Menschenleben, und selten einen so relativ nahe an unserem eigenen System“, sagte Hounsell.

Laut StarWalk ist der „Blaze Star“ derzeit sowohl auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel zu sehen. Bis September ist das Sternenbild, in dem sich der T CrB befindet, gut zu beobachten. Das sind die mutmaßlichen Termine für den Ausbruch:

Experten sagten die Nova ursprünglich für Mai und September 2024 voraus. Grund war eine Verdunkelung im März 2023. Basierend auf dem letzten Ausbruch von 1946 ging man davon aus, dass die Nova zu dem Zeitpunkt stattfindet. Allerdings blieb das Ereignis aus.

Eine andere Vorhersage zog ebenfalls Daten von 1946 in Betracht und benannte Mitte 2025 als wahrscheinlichsten Zeitpunkt.

Eine erste Vorhersage nach dem Ereignis im Jahr 1946 sagte die Nova für 2026 oder 2027 voraus.

Die American Astronomical Society hat in ihren Research Notes vier Termine vorhergesagt, an denen die Nova von T CrB am wahrscheinlichsten stattfinden wird. Das sind:

27. März 2025

10. November 2025

25. Juni 2026

Obwohl es sich lohnt, an den Terminen in den Himmel zu schauen, kann es zu jedem Zeitpunkt zu der Explosion kommen. Der erste Vorhersage-Termin vom 12. August 2024 ist nämlich längst überfällig.

Falls Sie den Termin verpasst haben, keine Sorge: Die Nova ist mehrere Tage sichtbar und kann mit bloßem Auge beobachtet werden. Laut StarWalk ist sie mit einem Fernglas sogar mehr als eine Woche zu sehen.

T Coronae Borealis Nova am Himmel: So können Sie das Spektakel beobachten

Der Stern T CrB befindet sich zwischen den Sternenbildern Herkules und Nördliche Krone. Auch das Sternenbild Bärenhüter ist in der Nähe. Die Nova wird im Sternenbild Nördliche Krone zu sehen sein und sieht aus, wie ein Halbkreis. Auf der Nordhalbkugel ist das Sternenbild am besten im Frühling und Sommer zu sehen, weshalb jetzt der mögliche Beobachtungszeitraum beginnt. Im Juli steht das Sternenbild an seinem höchsten Punkt am Himmel. Die Explosion an sich wird bei uns nicht sichtbar sein, allerdings wird T CrB zu einem der hellsten Sterne am Himmel. Er leuchtet laut StarWalk dann so hell wie der Polarstern.